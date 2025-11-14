Shani Dosha: शनिदेव देतात 'या' लोकांना असह्य वेदना

पुजा बोनकिले
ज्योतिषशास्त्रात शनिदेवाला न्यायाची देवता आणि कर्मांचे फळ देणारा ग्रह मानले जाते.
चांगल्या कर्मांवर दया करणे आणि वाईट कर्मांसाठी कठोर शिक्षा देणे हे त्याचे वैशिष्ट्य आहे
जेव्हा एखादी व्यक्ती शनिदेवाला नाराज करते तेव्हा त्याला जीवनात मोठ्या संकटांना सामोरे जावे लागते.
शनिदेव पुढील लोकांवर नाराज होतात.
शनि हा कर्म आणि कष्टाचा ग्रह आहे. जे लोक कठोर परिश्रम टाळतात, त्यांच्या जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करतात किंवा वेळ वाया घालवतात त्यांच्यावर शनीचा कठोर प्रभाव पडतो.
खोटे बोलणे, फसवणूक करणे किंवा इतरांशी कपट करणे हे शनीला अत्यंत अप्रिय आहे. जे लोक खोटी साक्ष देतात किंवा त्यांच्या पाठीमागे इतरांबद्दल वाईट बोलतात ते शनीच्या नजरेत दोषी ठरतात.
शनि हा न्यायी ग्रह आहे आणि तो नेहमीच गरजूंना मदत करतो. गरीब आणि कामगारांचा अनादर करणाऱ्यांना शनि कठोर शिक्षा करतो.
शनिदेव त्यांच्या पालकांचा, मोठ्यांचा किंवा शिक्षकांचा अनादर करणाऱ्यांवर नाराज असतात
