शनिचं नक्षत्र बदलताच रखडलेली कामं, तुटलेली आशा पुन्हा जिवंत; ‘या’ 3 राशी ठरणार लकी

वर्षातील मोठे नक्षत्र परिवर्तन

२० जानेवारी २०२६ रोजी कर्मफळदाता शनि स्वतःच्या 'उत्तराभाद्रपद' नक्षत्रात प्रवेश करणार असून याचा मोठा प्रभाव सर्व राशींवर पडणार आहे.

शनीचा प्रभाव होणार शक्तिशाली

शनि हा स्वतः या नक्षत्राचा स्वामी असल्याने त्याचे सामर्थ्य वाढणार असून काही राशींसाठी हा काळ प्रगतीचा आणि सुवर्णकाळाचा ठरेल.

मिथुन राशीसाठी आनंदाची बातमी

मिथुन राशीच्या व्यक्तींना करिअरमध्ये मोठी पदोन्नती मिळण्याचे संकेत असून नवीन नोकरी शोधणाऱ्यांची प्रतीक्षा आता संपणार आहे.

आर्थिक लाभ आणि मालमत्ता

मिथुन राशीला या काळात कौटुंबिक मालमत्तेतून धनलाभ होण्याची शक्यता असून वडिलांशी असलेले संबंध अधिक दृढ होतील.

कर्क राशीचे नशीब चमकणार

कर्क राशीसाठी शनीचे हे परिवर्तन भाग्योदय घडवून आणणारे ठरेल आणि अनेक दिवसांपासून रखडलेली महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील.

परदेश प्रवासाचे योग

कर्क राशीच्या व्यक्तींना परदेश प्रवासाच्या संधी मिळतील आणि विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी बाहेर जाण्याचे स्वप्न पूर्ण करता येईल.

मकर राशीचा आत्मविश्वास वाढणार

स्वतःच्या राशीत असलेल्या शनीमुळे मकर राशीच्या लोकांच्या धैर्याची वाढ होईल आणि व्यवसायात उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील.

प्रगतीचा नवा मार्ग

मकर राशीला भावंडांच्या सहकार्याने मोठे यश मिळेल आणि समाजात त्यांची प्रतिष्ठा आणि मान-सन्मान वाढीस लागेल.

