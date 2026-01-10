शनिचं नक्षत्र बदलताच रखडलेली कामं, तुटलेली आशा पुन्हा जिवंत; ‘या’ 3 राशी ठरणार लकी

Aarti Badade
२० जानेवारी २०२६ रोजी कर्मफळदाता शनि स्वतःच्या 'उत्तराभाद्रपद' नक्षत्रात प्रवेश करणार असून याचा मोठा प्रभाव सर्व राशींवर पडणार आहे.
Shani Nakshatra Parivartan 2026
शनि हा स्वतः या नक्षत्राचा स्वामी असल्याने त्याचे सामर्थ्य वाढणार असून काही राशींसाठी हा काळ प्रगतीचा आणि सुवर्णकाळाचा ठरेल.
Shani Nakshatra Parivartan 2026
मिथुन राशीच्या व्यक्तींना करिअरमध्ये मोठी पदोन्नती मिळण्याचे संकेत असून नवीन नोकरी शोधणाऱ्यांची प्रतीक्षा आता संपणार आहे.
Shani Nakshatra Parivartan 2026
मिथुन राशीला या काळात कौटुंबिक मालमत्तेतून धनलाभ होण्याची शक्यता असून वडिलांशी असलेले संबंध अधिक दृढ होतील.
Shani Nakshatra Parivartan 2026
कर्क राशीसाठी शनीचे हे परिवर्तन भाग्योदय घडवून आणणारे ठरेल आणि अनेक दिवसांपासून रखडलेली महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील.
Shani Nakshatra Parivartan 2026
कर्क राशीच्या व्यक्तींना परदेश प्रवासाच्या संधी मिळतील आणि विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी बाहेर जाण्याचे स्वप्न पूर्ण करता येईल.
Shani Nakshatra Parivartan 2026
स्वतःच्या राशीत असलेल्या शनीमुळे मकर राशीच्या लोकांच्या धैर्याची वाढ होईल आणि व्यवसायात उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील.
Shani Nakshatra Parivartan 2026
मकर राशीला भावंडांच्या सहकार्याने मोठे यश मिळेल आणि समाजात त्यांची प्रतिष्ठा आणि मान-सन्मान वाढीस लागेल.
Shani Nakshatra Parivartan 2026
