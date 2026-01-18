साडेसाती ठरणार वरदान! शनीच्या कृपेने 'या' राशींना बक्कळ पैसा

Aarti Badade

२०२६ मधील ग्रहांची मोठी हालचाल

जानेवारी २०२६ मध्ये मकर राशीत पाच मोठ्या राजयोगांची निर्मिती होत असून, साडेसाती असलेल्या राशींसाठी ही एक मोठी खुशखबर आहे.

मकर राशीत शुभ ग्रहांची युती

मकर राशीत सूर्य, बुध, शुक्र आणि मंगळाच्या युतीमुळे बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण आणि शुक्रादित्य यांसारखे शक्तिशाली राजयोग जुळून येत आहेत.

मेष रास - करिअरमध्ये मोठी प्रगती

साडेसातीचा पहिला टप्पा असूनही, मेष राशीच्या लोकांच्या करिअरमधील अडचणी दूर होतील आणि आर्थिक स्थिती मजबूत होईल.

मेष रास - रखडलेले पैसे मिळणार

या काळात तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल आणि अनेक दिवसांपासून अडकलेली तुमची धनराशी परत मिळण्याचे प्रबळ योग आहेत.

कुंभ रास - कष्टाचे चीज होणार

साडेसातीच्या शेवटच्या टप्प्यात असलेल्या कुंभ राशीच्या लोकांच्या जीवनातील सर्व संघर्ष अचानक संपून सुवर्णकाळ सुरू होईल.

कुंभ रास - घर आणि वाहन खरेदी

भौतिक सुख-सुविधांमध्ये वाढ होईल आणि नवीन घर किंवा वाहन खरेदी करण्याचे तुमचे स्वप्न या काळात पूर्ण होऊ शकते.

मीन रास - आव्हानांवर मात

साडेसातीचा दुसरा टप्पा आव्हानात्मक असला तरी, ५ राजयोगांच्या प्रभावामुळे मीन राशीला मोठा आर्थिक लाभ होण्याची चिन्हे आहेत.

आनंदी कौटुंबिक वातावरण

मीन राशीच्या लोकांना करिअरमध्ये पुढे जाण्याच्या नव्या संधी मिळतील आणि घरात आनंदाचे व उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळेल.

