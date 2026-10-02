नवरात्रीचे 9 दिवस ‘या’ राशींसाठी महत्त्वाचे? जाणून घ्या ज्योतिषीय अंदाज

Aarti Badade

शारदीय नवरात्र

ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, ११ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या शारदीय नवरात्रीत काही राशींना करिअर, आर्थिक लाभ आणि नव्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

Zodiac Signs Shardiya Navratri

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Sakal

यंदा देवीचे आगमन हत्तीवरून!

धार्मिक मान्यतेनुसार, यंदा देवी दुर्गेचे हत्तीवरून आगमन होत असून ते सुख, समृद्धी आणि कल्याणाचे प्रतीक मानले जाते.

Zodiac Signs Shardiya Navratri

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Sakal

वृषभ राशीसाठी प्रगतीचे संकेत

ज्योतिषानुसार, वृषभ राशीच्या व्यक्तींना कामात यश, आर्थिक लाभ आणि दीर्घकाळच्या प्रयत्नांचे अपेक्षित परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे.

Zodiac Signs Shardiya Navratri

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Sakal

वृषभ राशीला कौटुंबिक सुखही मिळेल?

या काळात कुटुंबातील वातावरण आनंदी राहण्यासोबतच विद्यार्थ्यांना शिक्षणात चांगले परिणाम आणि वैवाहिक जीवनात सलोखा अनुभवायला मिळू शकतो.

Zodiac Signs Shardiya Navratri

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Sakal

कन्या राशीला रखडलेल्या कामांना मिळेल गती!

कन्या राशीच्या लोकांची रखडलेली कामे मार्गी लागण्याची आणि करिअर तसेच व्यवसायात प्रगतीच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

Zodiac Signs Shardiya Navratri

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Sakal

कन्या राशीला आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता

पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीतून लाभ मिळण्यासोबतच उत्पन्नाचे नवीन मार्ग निर्माण होऊ शकतात, अशी ज्योतिषीय मान्यता आहे.

Zodiac Signs Shardiya Navratri

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Sakal

धनु राशीसाठी आर्थिकदृष्ट्या अनुकूल काळ?

धनु राशीच्या व्यक्तींना विचारपूर्वक घेतलेले आर्थिक निर्णय फायदेशीर ठरण्याची आणि व्यवसायातील नव्या प्रकल्पांतून लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

Zodiac Signs Shardiya Navratri

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Sakal

धनु राशीला परदेश प्रवासाची संधी?

काम किंवा व्यवसायानिमित्त परदेशात जाण्याची संधी निर्माण होऊ शकते तसेच कार्यक्षेत्रात कौतुक आणि अपेक्षित यश मिळण्याची शक्यता आहे.

Zodiac Signs Shardiya Navratri

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Sakal

सकाळी उठल्यावर‘ॐ’चा जप केल्याने शरीरात होतात 'हे' बदल!

Om chanting benefits

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Sakal

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