पार्टनरसोबत टॉवेल शेअर करताय? सावधान! आरोग्यासाठी ठरू शकते धोकादायक

Aarti Badade
जोडीदारासोबत टॉवेल शेअर करणे सामान्य आहे. पण ही सवय नकळतपणे तुमच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते.
health risks of sharing a towel with your partner
Sakal
ओलाव्यामुळे टॉवेलमध्ये बॅक्टेरिया, बुरशी (Fungi) वाढ होते. टॉवेल शेअर केल्यास त्वचेचे बॅक्टेरिया किंवा दाद (Ringworm) यांसारखे संसर्ग एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पसरू शकतात.
health risks of sharing a towel with your partner
Sakal
टॉवेल तेल आणि घाम शोषून घेतात. यामुळे जंतूंची संख्या वाढते, ज्यामुळे त्वचेवर पुरळ (Rashes) आणि इतर त्वचेच्या समस्या उद्भवू शकतात.
health risks of sharing a towel with your partner
Sakal
मस्से (HPV) किंवा नागीण (Herpes) यांसारखे काही विषाणूजन्य संसर्ग टॉवेलद्वारे पसरू शकतात. विशेषतः जर टॉवेल संवेदनशील भागांवर वापरला गेला तर धोका वाढतो.
health risks of sharing a towel with your partner
Sakal
तुमच्या जोडीदाराच्या साबण किंवा क्रीमच्या संपर्कामुळे तुमच्या त्वचेवर ऍलर्जी, पुरळ किंवा खाज येण्याची शक्यता असते, कारण प्रत्येकाची त्वचा वेगळी असते.
health risks of sharing a towel with your partner
Sakal
एकच टॉवेल अनेक लोक वापरत असल्यामुळे तो लवकर घाण होतो आणि जंतूंची संख्या वाढते. ओला टॉवेल २४ तासांतच बॅक्टेरियाचे घर बनू शकतो.
health risks of sharing a towel with your partner
Sakal
प्रत्येकाने स्वतःचा टॉवेल वापरावा, तो नियमित धुवावा आणि सूर्यप्रकाशात चांगला वाळवावा. निरोगी राहण्यासाठी ही सवय लगेच बदला!
health risks of sharing a towel with your partner
Sakal
Vitamins You Need to Maintain Natural Hair Color
Sakal