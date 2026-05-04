Shashi Tharoor Kerala CM Chances : केरळमध्ये 'UDF'ची ऐतिहासिक मुसंडी! मुख्यमंत्री कोण होणार? शशी थरूर यांनी स्पष्टच सांगितलं

बाळकृष्ण मधाळे

शशी थरूर यांनी मांडली भूमिका

केरळच्या राजकारणात सध्या मुख्यमंत्रीपदाबाबत चर्चा रंगत असताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर (Shashi Tharoor) यांनी यावर आपली भूमिका मांडली आहे.

पुढील मुख्यमंत्री कोण होणार?

विधानसभा निवडणुकीच्या कलांमध्ये ‘संयुक्त लोकशाही आघाडी’ (UDF) आघाडीवर असल्याने, पुढील मुख्यमंत्री कोण होणार याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.

...तर ऐतिहासिक बहुमत मिळवणे होते

या संदर्भात बोलताना थरूर म्हणाले की, पक्षाचे मुख्य उद्दिष्ट केवळ सत्ता मिळवणे नव्हते, तर ऐतिहासिक बहुमत मिळवणे होते. सध्या मिळत असलेले कल हे त्या दिशेने सकारात्मक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्रीपदाबाबत काय म्हणाले थरूर?

मुख्यमंत्रीपदाच्या चेहऱ्याबाबत विचारले असता त्यांनी स्पष्ट केले की, काँग्रेसमध्ये नेहमीप्रमाणे निवडून आलेल्या आमदारांशी चर्चा करून आणि पक्षश्रेष्ठींच्या अंतिम निर्णयानंतरच नेतृत्व निश्चित केले जाते.

'मला काहीच माहिती नाही'

“या पदासाठी माझे नाव आहे की नाही, याबद्दल मला काहीच माहिती नाही. आमच्याकडे सक्षम नेतृत्वाची कमतरता नाही, ही आमची ताकद आहे,” असेही त्यांनी सांगितले.

UDF ची ९५ जागांवर आघाडी

थरूर पुढे म्हणाले की, सध्याच्या कलांनुसार UDF सुमारे ९५ जागांवर आघाडीवर आहे, जी कामगिरी बऱ्याच काळानंतर पाहायला मिळत आहे. अधिकृत निकालांची पुष्टी मिळण्याची पक्ष आतुरतेने वाट पाहत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

बहुमताचं सरकार स्थापन होणार!

थरूर यांनी शेवटी विश्वास व्यक्त केला की, हे निकाल अपेक्षेपेक्षा अधिक चांगले ठरतील आणि UDF सहजपणे बहुमताचे सरकार स्थापन करेल.

