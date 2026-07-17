विमानात १३ नंबरचे सीट का नसते? कारण वाचून वाटेल आश्चर्य

Yashwant Kshirsagar
विमान प्रवास करताना तुमच्या लक्षात आले असेल किंवा तुम्ही ऐकले असेल की विमानात १३ क्रमांकाची सीट नसते.
Why Airlines Skip Seat 13
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विमानात १३ नंबरचे सीट नसणे, यामागे कोणतेही तांत्रिक कारण नाही.
Why Airlines Skip Seat 13
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अनेक संस्कृतींमध्ये, १३ हा अंक दुर्दैव आणि संकटाचे प्रतीक मानला जातो.
Why Airlines Skip Seat 13
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या अंधश्रद्धेमुळे प्रवाशांमध्ये निर्माण होणारी चिंता टाळण्यासाठी विमानात १३ नंबरची सीट नसते
Why Airlines Skip Seat 13
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अनेक विमान कंपन्या प्रवाशांच्या सोई आणि भावनांचा आदर म्हणून १३ क्रमांकाची जागा वगळतात.
Why Airlines Skip Seat 13
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जगभरातील ८५% पेक्षा जास्त हॉटेल्स आणि उंच इमारतींमध्ये १३ वा मजला नसतो.
Why Airlines Skip Seat 13
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पण अनेक प्रमुख विमान कंपन्या ही अंधश्रद्धा मानत नाहीत आणि १३ क्रमांकाची जागा काढून टाकत नाहीत.
Why Airlines Skip Seat 13
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तुमच्या पुढच्या विमान प्रवासात १३ क्रमांकाची सीट शोधू नका, कारण आता तुम्हाला त्याचे कारण माहित आहे.
Why Airlines Skip Seat 13
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Shilajit Benefits for Women
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