महिलांनी शतावरी खाल्ल्यास शरीरात काय बदल होतात?

Aarti Badade
आयुर्वेदात शतावरीचा वापर महिलांच्या आरोग्यासाठी केला जातो; मात्र तिचे फायदे व्यक्तीनुसार वेगवेगळे असू शकतात.
Shatavari for Women health
Sakal
शतावरीतील वनस्पतीजन्य घटक हार्मोनल आरोग्याला आधार देऊ शकतात आणि मासिक पाळी किंवा रजोनिवृत्तीतील काही त्रासांमध्ये मदत होऊ शकते.
Shatavari for Women health
Sakal
काही महिलांना शतावरीच्या सेवनामुळे मासिक पाळीच्या काळातील अस्वस्थता आणि वेदना कमी होण्यास मदत मिळू शकते.
Shatavari for Women health
Sakal
शतावरीचा पारंपरिक वापर महिलांच्या प्रजनन आरोग्यासाठी केला जातो; मात्र प्रजनन क्षमता वाढवण्याबाबत ठोस वैद्यकीय पुरावे मर्यादित आहेत.
Shatavari for Women health
Sakal
शतावरीचा वापर दूधनिर्मितीसाठी पारंपरिक पद्धतीने केला जातो, पण त्याचा परिणाम प्रत्येक स्त्रीमध्ये सारखा होईलच असे नाही.
Shatavari for Women health
Sakal
शतावरीचा आहारात योग्य पद्धतीने समावेश केल्यास शरीराला आधार मिळू शकतो आणि थकवा किंवा अशक्तपणात काही प्रमाणात आराम मिळू शकतो.
Shatavari for Women health
Sakal
साधारण ¼ ते ½ चमचा शतावरी पावडर कोमट दूध किंवा पाण्यासोबत घेतली जाते; मात्र योग्य प्रमाण तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने ठरवा.
Shatavari for Women health
Sakal
गर्भवती किंवा स्तनपान करणाऱ्या महिला, हार्मोनल आजार असलेल्या व्यक्ती किंवा नियमित औषधे घेणाऱ्यांनी शतावरी सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
Shatavari for Women health
Sakal
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Sakal