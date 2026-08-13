महिलांनी शतावरी खाल्ल्यास शरीरात काय बदल होतात?

Aarti Badade

महिलांसाठी शतावरी

आयुर्वेदात शतावरीचा वापर महिलांच्या आरोग्यासाठी केला जातो; मात्र तिचे फायदे व्यक्तीनुसार वेगवेगळे असू शकतात.

Shatavari for Women health

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Sakal

हार्मोनल संतुलनासाठी

शतावरीतील वनस्पतीजन्य घटक हार्मोनल आरोग्याला आधार देऊ शकतात आणि मासिक पाळी किंवा रजोनिवृत्तीतील काही त्रासांमध्ये मदत होऊ शकते.

Shatavari for Women health

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Sakal

मासिक पाळीतील त्रासात आराम

काही महिलांना शतावरीच्या सेवनामुळे मासिक पाळीच्या काळातील अस्वस्थता आणि वेदना कमी होण्यास मदत मिळू शकते.

Shatavari for Women health

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Sakal

प्रजनन आरोग्यासाठी

शतावरीचा पारंपरिक वापर महिलांच्या प्रजनन आरोग्यासाठी केला जातो; मात्र प्रजनन क्षमता वाढवण्याबाबत ठोस वैद्यकीय पुरावे मर्यादित आहेत.

Shatavari for Women health

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Sakal

स्तनपान करणाऱ्या मातांसाठी

शतावरीचा वापर दूधनिर्मितीसाठी पारंपरिक पद्धतीने केला जातो, पण त्याचा परिणाम प्रत्येक स्त्रीमध्ये सारखा होईलच असे नाही.

Shatavari for Women health

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Sakal

अशक्तपणा कमी करण्यासाठी

शतावरीचा आहारात योग्य पद्धतीने समावेश केल्यास शरीराला आधार मिळू शकतो आणि थकवा किंवा अशक्तपणात काही प्रमाणात आराम मिळू शकतो.

Shatavari for Women health

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Sakal

शतावरी कशी घ्यावी?

साधारण ¼ ते ½ चमचा शतावरी पावडर कोमट दूध किंवा पाण्यासोबत घेतली जाते; मात्र योग्य प्रमाण तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने ठरवा.

Shatavari for Women health

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Sakal

डॉक्टरांचा सल्ला महत्त्वाचा!

गर्भवती किंवा स्तनपान करणाऱ्या महिला, हार्मोनल आजार असलेल्या व्यक्ती किंवा नियमित औषधे घेणाऱ्यांनी शतावरी सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

Shatavari for Women health

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Sakal

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Sakal

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