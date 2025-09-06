शेकरू किती वर्ष जगतो? जाणून घ्या या दुर्मिळ प्राण्याचे रहस्य

सकाळ डिजिटल टीम
शेकरू जो महाराष्ट्राचा राज्य प्राणी आहे. या प्राण्याचे आयुष्य किती आसते आणि त्याचे वैशिष्टे काय आहेत जाणून घ्या.
Shekru
sakal
शेकरूचा सरासरी जीवनकाळ १५ ते २० वर्षांपर्यंत असतो. योग्य वातावरण आणि पुरेसे अन्न मिळाल्यास तो जास्त काळही जगू शकतो.
Shekru
sakal
हे प्राणी सहसा घनदाट जंगलात, विशेषतः पानगळीच्या (deciduous) जंगलांमध्ये आढळतात. महाराष्ट्रातील भीमाशंकर अभयारण्य हे शेकरूसाठी प्रसिद्ध आहे.
Shekru
sakal
शेकरू आपले बहुतेक आयुष्य झाडांवरच घालवतो. तो एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर लांब उडी मारू शकतो, ज्यामुळे तो शिकारी प्राण्यांपासून स्वतःचे रक्षण करतो.
Shekru
sakal
शेकरूसाठी बिबट्या, शिकारी पक्षी, आणि इतर मांसाहारी प्राणी हे प्रमुख धोके आहेत. यामुळे त्याचा नैसर्गिक जीवनकाळ कमी होऊ शकतो.
Shekru
sakal
शेकरू फळे, फुले, झाडांची साल, पाने आणि अळ्या खातो. अन्नाची उपलब्धता त्याच्या आरोग्यावर आणि पर्यायाने आयुष्यावर मोठा परिणाम करते.
Shekru
sakal
जंगलतोड आणि मानवी वस्तीचा विस्तार यामुळे शेकरूचा नैसर्गिक अधिवास नष्ट होत आहे. याचा त्याच्या आयुष्यावर नकारात्मक परिणाम होत आहे.
Shekru
sakal
नैसर्गिक अधिवासातील बदल आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे शेकरूची संख्या कमी होत आहे. त्यामुळे तो दुर्मिळ होत चालला आहे.
Shekru
sakal
महाराष्ट्रात शेकरूच्या संरक्षणासाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. भीमाशंकरसारख्या अभयारण्यांमध्ये त्याच्या अधिवासाचे रक्षण केले जात आहे, जेणेकरून त्याचे अस्तित्व टिकून राहील.
Shekru
sakal
Dudhsagar waterfall Nashik
sakal