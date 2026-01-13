हिवाळ्यात गरमागरम शेंगदाण्याच्या कुटाचा म्हाद्या खायचाय? मग ही सोपी रेसिपी ट्राय करा!

सकाळ डिजिटल टीम
महाराष्ट्रात काही पारंपारिक पदार्थ असे आहेत की, त्याची सर कोणत्याच हॉटेलमधल्या पदार्थाला येत नाही.
असाच गावकडचा प्रसिद्ध पदार्थ म्हाद्या, हा खास करुन
शेंगदाण्याच्या कुटापासून बनवला जातो. जाणून घेऊन त्याची कृती....
गॅसवर कढाई ठेऊन त्यात तेल जीरे मोहरी घालायची, मोहरी तडतडली की त्याता कांदा परतून घेयचा.
कांदा लाल झाला की, त्यात शेंगदाण्याचं कूट घालायचं. ते व्यवस्थित परतून घ्यायचं.
त्यानंतर त्यात तिकट, हळद, कांदा-लसून मसाला आणि मीठ घालायचं. त्यानंतर थोडं पाणी घालून ते शिजून घ्यायचं.
पाच मिनिट बारीक गॅसवर शिजवल्यानंतर शेंगदाण्याच्या कुटाचा म्हाद्या तयार आहे.
तुम्ही हे भातासोबत किंवा चपातीसोबत खाऊ शकतात. झटपट बनणारी ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा.
