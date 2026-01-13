हिवाळ्यात गरमागरम शेंगदाण्याच्या कुटाचा म्हाद्या खायचाय? मग ही सोपी रेसिपी ट्राय करा!

सकाळ डिजिटल टीम

पारंपारिक पदार्थ

महाराष्ट्रात काही पारंपारिक पदार्थ असे आहेत की, त्याची सर कोणत्याच हॉटेलमधल्या पदार्थाला येत नाही.

म्हाद्या

असाच गावकडचा प्रसिद्ध पदार्थ म्हाद्या, हा खास करुन शेंगदाण्याच्या कुटापासून बनवला जातो. जाणून घेऊन त्याची कृती....

कृती

गॅसवर कढाई ठेऊन त्यात तेल जीरे मोहरी घालायची, मोहरी तडतडली की त्याता कांदा परतून घेयचा.

शेंगदाण्याचं कूट

कांदा लाल झाला की, त्यात शेंगदाण्याचं कूट घालायचं. ते व्यवस्थित परतून घ्यायचं.

शिजून घ्या

त्यानंतर त्यात तिकट, हळद, कांदा-लसून मसाला आणि मीठ घालायचं. त्यानंतर थोडं पाणी घालून ते शिजून घ्यायचं.

गरमागरम म्हाद्या

पाच मिनिट बारीक गॅसवर शिजवल्यानंतर शेंगदाण्याच्या कुटाचा म्हाद्या तयार आहे.

नक्की ट्राय करा

तुम्ही हे भातासोबत किंवा चपातीसोबत खाऊ शकतात. झटपट बनणारी ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा.

