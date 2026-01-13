हिवाळा स्पेशल! ताईनो अशी बनवा झणझणीत पांढऱ्या तिळाची चटणी!

Aarti Badade
थंडीच्या दिवसांत तीळ खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असून, ही पांढऱ्या तिळाची चटणी भाकरी किंवा चपातीसोबत चविष्ट लागते.
Sesame seeds Chutney
Sakal
यासाठी १ कप पांढरे तीळ, अर्धा कप शेंगदाणे, १०-१५ सुक्या लाल मिरच्या, लसूण आणि चवीनुसार मीठ तयार ठेवा.
Sesame seeds Chutney
Sakal
कढईत तीळ आणि शेंगदाणे मंद आचेवर खमंग भाजून घ्या; तीळ तडतडू लागले आणि सोनेरी झाले की ते काढून थंड करा.
Sesame seeds Chutney
Sakal
भाजलेले तीळ-शेंगदाणे थंड झाल्यावर त्यात लसणाच्या पाकळ्या, मिरच्या आणि मीठ एकत्र करून मिक्सरच्या भांड्यात घ्या.
Sesame seeds Chutney
Sakal
मिश्रणात आवश्यकतेनुसार थोडे पाणी घालून त्याची बारीक आणि गुळगुळीत पेस्ट होईपर्यंत वाटून घ्या.
Sesame seeds Chutney
Sakal
चटणीला आंबट-गोड चव हवी असल्यास त्यात थोडी भिजवलेली चिंच आणि जिरे घातल्यास चव द्विगुणित होते.
Sesame seeds Chutney
Sakal
जर तुम्हाला ही चटणी अधिक दाट हवी असेल, तर वाटताना त्यात थोडे सुके किंवा ओले खोबरे किसून घातल्यास छान लागते.
Sesame seeds Chutney
Sakal
ही चटणी तुम्ही बाजरीची भाकरी, चपाती किंवा इडली-डोशासोबत गरमागरम सर्व्ह करून जेवणाचा आनंद घेऊ शकता.
Sesame seeds Chutney
Sakal
Tilgul Poli recipe
Sakal