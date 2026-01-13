हिवाळा स्पेशल! ताईनो अशी बनवा झणझणीत पांढऱ्या तिळाची चटणी!

Aarti Badade

थंडीसाठी पौष्टिक मेजवानी

थंडीच्या दिवसांत तीळ खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असून, ही पांढऱ्या तिळाची चटणी भाकरी किंवा चपातीसोबत चविष्ट लागते.

आवश्यक साहित्य

यासाठी १ कप पांढरे तीळ, अर्धा कप शेंगदाणे, १०-१५ सुक्या लाल मिरच्या, लसूण आणि चवीनुसार मीठ तयार ठेवा.

तीळ-शेंगदाणे भाजून घ्या

कढईत तीळ आणि शेंगदाणे मंद आचेवर खमंग भाजून घ्या; तीळ तडतडू लागले आणि सोनेरी झाले की ते काढून थंड करा.

वाटणाची पूर्वतयारी

भाजलेले तीळ-शेंगदाणे थंड झाल्यावर त्यात लसणाच्या पाकळ्या, मिरच्या आणि मीठ एकत्र करून मिक्सरच्या भांड्यात घ्या.

गुळगुळीत पेस्ट तयार करा

मिश्रणात आवश्यकतेनुसार थोडे पाणी घालून त्याची बारीक आणि गुळगुळीत पेस्ट होईपर्यंत वाटून घ्या.

चव वाढवण्यासाठी खास टीप

चटणीला आंबट-गोड चव हवी असल्यास त्यात थोडी भिजवलेली चिंच आणि जिरे घातल्यास चव द्विगुणित होते.

नारळाचा ट्विस्ट

जर तुम्हाला ही चटणी अधिक दाट हवी असेल, तर वाटताना त्यात थोडे सुके किंवा ओले खोबरे किसून घातल्यास छान लागते.

कोणासोबत खावी?

ही चटणी तुम्ही बाजरीची भाकरी, चपाती किंवा इडली-डोशासोबत गरमागरम सर्व्ह करून जेवणाचा आनंद घेऊ शकता.

