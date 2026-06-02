झणझणीत 'शेवगा फ्राय'! घरच्या घरी हॉटेलसारखी चव देणारी सोपी रेसिपी

Aarti Badade

साहित्य -

२५० ग्रॅम शेवग्याच्या शेंगा, कांदा-टोमॅटो, दही बेसन पीठ आणि आले-लसूण पेस्ट हे महत्त्वाचे घटक जवळ ठेवा.

प्रथम शेवग्याच्या शेंगा

शेंगांचे मध्यम आकाराचे तुकडे करून त्यावरील जाड साल काढून घेतल्यास मसाला शेंगांच्या आतपर्यंत व्यवस्थित मुरतो.

कढईत तेल गरम करून

गरम तेलात जिरे-मोहरी तडतडल्यानंतर कांदा गुलाबी होईपर्यंत परतावा आणि नंतर त्यात टोमॅटो घालून मऊ करून घ्यावा.

खमंग भाजून घ्या

आले-लसूण पेस्टसह सर्व सुके मसाले हळद, तिखट, काळा मसाला आणि धणे-जिरे पावडरसोबत एक चमचा बेसन नीट भाजावे, ज्यामुळे ग्रेव्हीला छान दाटपणा येतो.

मसाल्याला तेल सुटल्यानंतर

मसाल्यातून तेल वेगळे होऊ लागल्यावर थोडे पाणी घालावे आणि हे मिश्रण व्यवस्थित शिजवून घ्यावे.

मसाल्यात शेवग्याच्या शेंगा घालून

शेंगा थोड्या शिजल्यानंतर त्यात फेटलेले दही घालून पुन्हा ५ मिनिटे कमी आचेवर वाफवून घ्यावे.

'शेवगा फ्राय' जेवणासाठी सर्व्ह करा

दही आणि बेसनच्या मिश्रणामुळे तयार झालेला हा चविष्ट शेवगा फ्राय भाकरी किंवा पोळीसोबत अत्यंत रुचकर लागतो.

