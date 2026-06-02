हार्ट हेल्थसाठी 'ही' 5 फळं ठरतात सुपरफूड!

Aarti Badade
हृदय निरोगी राखण्यासाठी संतुलित आहारात काही फळांचा समावेश करणे अत्यंत फायदेशीर ठरते.
Fruits for a Healthy Heart
Sakal
सफरचंदातील फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स कोलेस्ट्रॉल कमी करून हृदयाचे आरोग्य उत्तम राखतात.
डाळिंबाचे सेवन केल्याने रक्तवाहिन्यांचे आरोग्य सुधारते आणि रक्ताभिसरण प्रक्रिया सुरळीत राहते.
व्हिटॅमिन सी आणि फायबरने समृद्ध असलेली संत्री शरीरातील सूज कमी करण्यास मदत करतात.
केळ्यातील पोटॅशियम रक्तदाब नियंत्रित ठेवून हृदयाला निरोगी आणि मजबूत बनवण्यास मदत करते.
स्ट्रॉबेरी आणि ब्लुबेरीमधील घटक ऑक्सीडेटिव्ह तणाव कमी करून हृदयाचे संरक्षण करतात.
फळांच्या सेवनासोबतच नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप आणि तणाव नियंत्रण हृदयासाठी आवश्यक आहे.
