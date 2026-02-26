‘या’ समस्यांसाठी शेवग्याचे तेल ठरते आयुर्वेदातील रामबाण उपाय!

Aarti Badade
आयुर्वेदात शेवग्याला 'शोभजनन' म्हटले जाते. याच्या बियांपासून काढलेले मोरिंगा तेल औषधी गुणधर्मांनी समृद्ध आणि पौष्टिक मानले जाते.
मोरिंगा तेलात व्हिटॅमिन A, C आणि E मुबलक असतात. हे तेल कोलेजनची निर्मिती वाढवून सुरकुत्या, काळे डाग आणि वाढत्या वयाची लक्षणे कमी करण्यास मदत करते.
यात अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्म असतात, जे त्वचेचा लालसरपणा, पिंपल्स आणि सौम्य त्वचारोग बरे करण्यासाठी प्रभावी ठरतात.
डोक्याच्या त्वचेला (Scalp) मोरिंगा तेलाने मालिश केल्यास कोंडा कमी होतो, केस गळती थांबते आणि केसांना नैसर्गिक चमक मिळते.
कॅल्शियम आणि लोहाने समृद्ध असलेले मोरिंगा तेल हाडे मजबूत करते आणि शरीरातील हिमोग्लोबिनची पातळी सुधारून थकवा दूर करण्यास मदत करते.
या तेलात असलेले 'ओलेइक ॲसिड' हे चांगले फॅट मानले जाते. हे कोलेस्ट्रॉल संतुलित ठेवून हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास साहाय्यक ठरू शकते.
स्वयंपाकात किंवा त्वचेवर वापरताना याचे प्रमाण मर्यादित ठेवावे. अॅलर्जी टाळण्यासाठी प्रथम 'पॅच टेस्ट' करा आणि गरोदर महिलांनी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा.
