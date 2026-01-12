Photo: शिखर धवन पुन्हा चढणार बोहल्यावर! गर्लफ्रेंडसोबत साखरपुडा संपन्न

Pranali Kodre
भारताचा माजी सलामीवीर फलंदाज शिखर धवन लवकरच पुन्हा एकदा बोहल्यावर चढणार आहे.
शिखर धवनने (Shikhar Dhawan) नुकताच त्याची गर्लफ्रेंड सोफिया शाईन (Sophie Shine) हिच्याशी साखरपूडा केला आहे.
शिखर आणि सोफीया अनेका महिन्यांपासून रिलेशनशिपमध्ये आहेत. याबाबत त्यांनी यापूर्वीच खुलासा केला होता.
शिखर आणि सोफिया यांनी अनेकदा सोशल मीडियावर एकत्र फोटो आणि रिलही पोस्ट केले आहेत.
आता ते लग्न करण्यासही सज्ज असल्याचे दिसत आहे. साखरपुड्याच्या (Engagement) अंगठ्या घातलेला फोटो शिखरने नुकताच शेअर केला आहे.
शिखरने कॅप्शनमध्ये लिहिले की 'आनंदी क्षणांपासून एकत्र पाहिलेल्या स्वप्नांपर्यंतचा हा प्रवास आहे. आमच्या साखरपुड्यासाठी मिळालेले प्रेम, आशीर्वाद आणि प्रत्येक शुभेच्छांसाठी आभार. आयुष्यभर एकत्र राहण्यासाठी एकमेकांची निवड केली आहे.'
सोफिया ही आयर्लंडची असून ती उत्पादन सल्लागार आहे. तिने मार्केटिंग आणि मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेतले आहे.
शिखर धवनचे यापूर्वी २०१२ मध्ये आयेशा मुखर्जी हिच्याशी लग्न झाले होते. त्यांना झोरावर नावाचा मुलगाही आहे. पण त्यांचा २०२३ मध्ये घटस्फोट झाला.
आता शिखर सोफियासोबत फेब्रुवारीच्या अखेरीस लग्न करणार असल्याची चर्चा आहे.
