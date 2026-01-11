भारतासाठी सर्वाधिक वनडे खेळणाऱ्या टॉप-५ खेळाडूंमध्येही विराट कोहलीची एन्ट्री! पाहा लिस्ट

Pranali Kodre

भारताचा न्यूझीलंडविरुद्ध विजय

भारतीय संघाने न्यूझीलंडविरुद्ध ११ जानेवारी २०२६ रोजी ४ विकेट्सने विजय मिळवली.

Virat Kohli - Shubman Gill

विराटची खेळी

या सामन्यात विराट कोहलीने ९१ चेंडूत ९३ धावांची खेळी करताना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २८ हजार धावा पूर्ण केल्या.

Virat Kohli

३०९ वा सामना

याशिवायही विराटसाठी हा सामना खास ठरला. त्याचा हा भारतासाठी ३०९ वा वनडे सामना ठरला.

Virat Kohli

सौरव गांगुलीला टाकले मागे

त्यामुळे भारतासाठी सर्वाधिक वनडे सामने खेळणाऱ्या खेळाडूंमध्ये तो सौरव गांगुलीला मागे टाकून पाचव्या क्रमांकावर आला आहे.

Virat Kohli

सौरव गांगुली

गांगुलीने भारतासाठी ३०८ वनडे सामने खेळले आहेत.

Sourav Ganguly

चौथा क्रमांक

या यादीत विराटच्या पुढे चौथ्या क्रमांकावर मोहम्मद अझरुद्दिन आहेत. त्यांनी ३३४ वनडे सामने भारतासाठी खेळले आहेत.

Mohammad Azharuddin

तिसरा क्रमांक

या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर राहुल द्रविड आहे, ज्याने भारतासाठी ३४० वनडे सामने खेळले आहेत.

Rahul Dravid

दुसरा क्रमांक

दुसर्‍या क्रमांकावर माजी कर्णधार एमएस धोनी असून त्याने भारतासाठी ३४७ वनडे सामने खेळले आहेत.

MS Dhoni

पहिला क्रमांक

भारतासाठी सर्वाधिक वनडे सामने सचिन तेंडुलकरने खेळले असून त्याने ४६३ सामने खेळले आहेत.

Sachin Tendulkar

