Shikhar Dhawan's fiancée Sophie Shine : शिखर धवनची होणारी बायको 'सोफी शाइन' आहे तरी कोण? सौंदर्य असं की अभिनेत्रींनाही लाजवेल

Mayur Ratnaparkhe
सोफी शाइन कुठली आहे?
सोफी शाइन ही मूळची आयर्लंडची आहे.
ती एक उत्पादन सल्लागार असून सध्या अबू धामीतील एका कंपनीत उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहे.
शिखर धवन सोफी शाइनपेक्षा पाच वर्षांनी मोठा आहे.
धवन आणि सोफी काही काळापासून डेटिंग करत होते.
1990 मध्ये जन्मलेली सोफी सध्या 36 वर्षांची आहे.
तिने लिमरिक इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून मार्केटिंग आणि मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेतले आहे.
चॅम्पियन्स ट्रॉफी दरम्यान धवन सोफी शाइनसोबत दिसला होता.
पहिली भेट कशी झाली? -
धवनने सांगितले की दुबईतील एका रेस्टॉरंटमध्ये तो पहिल्यांदा सोफीला भेटला.
Shikhar Dhawan Engagement With Sophie Shine