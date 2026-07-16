महिलांनी नियमित शिलाजीत खाल्ल्यास शरीराला कोणते १२ फायदे मिळतात?

Yashwant Kshirsagar

वजन कमी करणे

शिलाजीत हा एक फायदेशीर उपाय आहे जो चयापचय मसुधारण्यास आणि चरबी जाळण्यास मदत करतो. तसेच, हे भूक नियंत्रित करण्यास आणि पचन सुधारण्यास मदत करते, ज्यामुळे निरोगी वजन राखणे सोपे होते.

Shilajit Benefits for Women

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esakal

त्वचेसाठी फायदे

शिलाजीतमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात जे 'फ्री रॅडिकल्स'शी लढतात—हे फ्री रॅडिकल्सच निस्तेज त्वचा, डाग आणि अकाली वृद्धत्वासाठी कारणीभूत असतात. हे कोलेजनच्या निर्मितीला चालना देते, त्वचेचा पोत सुधारते आणि त्वचेला नैसर्गिक तेज देते.

Shilajit Benefits for Women

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esakal

हृदयाचे आरोग्य सुधारते

शिलाजीतमध्ये ग्लुटाथिओनसह विविध अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे हृदयरोगापासून संरक्षण करण्यास मदत करतात.हृदयाचे आरोग्य राखण्याचा हा एक नैसर्गिक मार्ग आहे.

Shilajit Benefits for Women

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esakal

रोगप्रतिकारक शक्ती

शिलाजीतमध्ये ८० हून अधिक महत्त्वपूर्ण पोषक घटक असतात जे रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करतात आणि शरीराचे विविध आजारांपासून संरक्षण करतात.

Shilajit Benefits for Women

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esakal

तणाव व्यवस्थापन

दैनंदिन तणावामुळे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. शिलाजीतमध्ये 'अडॅप्टोजेनिक' गुणधर्म असतात, जे शरीराला तणावाशी जुळवून घेण्यास मदत करतात आणि त्याच वेळी भावनिक संतुलन व मानसिक स्पष्टता वाढवतात.

Shilajit Benefits for Women

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esakal

हाडांची मजबुती

सर्रास ३५ वर्षांनंतर महिलांच्या हाडांची घनता कमी होऊ लागते.शिलाजीतचे सेवन सुरू केल्यास. जे हाडांचे आरोग्य राखण्यास आणि हाडे ठिसूळ होण्याचा आजार होण्यापासून बचाव होतो.

Shilajit Benefits for Women

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esakal

शरारीतील विषारी घटक

पर्यावरणातील विषारी घटक, अयोग्य आहार आणि तणाव यामुळे शरीरात विषारी पदार्थ साचू शकतात. शिलाजीत हानिकारक विषारी घटक आणि जड धातू शरीराबाहेर काढून टाकण्यास मदत करते, ज्यामुळे एकूणच आरोग्याला चालना मिळते.

Shilajit Benefits for Women

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esakal

मासिक पाळीचे नियमन

आजकाल महिलांमध्ये हार्मोनल समस्या सामान्य झाल्या आहेत. शिलाजित मासिक पाळी नियमित करण्यास, पीएमएस ची लक्षणे कमी करण्यास आणि अनियमितता नैसर्गिकरित्या दूर करण्यास मदत करते.

Shilajit Benefits for Women

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esakal

लोहाची कमतरता

महिलांमध्ये ॲनिमिया ही आरोग्याशी संबंधित सर्वात सामान्य समस्यांपैकी एक आहे. शिलाजितमध्ये लोहाचे प्रमाण भरपूर असते, त्यामुळे हिमोग्लोबिनच्या कमी पातळीशी संबंधित समस्यांवर मात करण्यासाठी ते प्रभावी ठरते.

Shilajit Benefits for Women

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esakal

मेंदूचे आरोग्य

शिलाजीतमुळे आकलनशक्ती आणि स्मरणशक्ती सुधारते. हे न्यूरोट्रांसमीटरची क्रिया आणि मेंदूला होणारा ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढवते, ज्यामुळे एकाग्रता सुधारते, मानसिक सुस्ती कमी होते आणि मन तल्लख राहते.

Shilajit Benefits for Women

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esakal

अल्झायमरपासून संरक्षण

शिलाजितमधील 'फुल्विक ॲसिड' 'टाऊ प्रोटीन्स' जमा होण्यापासून रोखू शकते; हे प्रोटीन्स अल्झायमर आजाराशी संबंधित असतात. यामुळे वाढत्या वयाच्या महिलांसाठी हा एक आशादायक नैसर्गिक प्रतिबंधात्मक पर्याय ठरतो.

Shilajit Benefits for Women

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esakal

डोळ्यांचे आरोग्य

शिलाजितमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. हे ऑक्सिडेटिव्ह तणाव कमी करून आणि मॅक्युलर डिजनरेशन रोखून डोळ्यांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करते.

Shilajit Benefits for Women

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esakal

प्रजनन क्षमता

महिलांमधील वंध्यत्वाची कारणे विविध असू शकतात, ज्यामध्ये अनियमित मासिक पाळी आणि प्रजनन संस्थेचे अयोग्य आरोग्य यांचा समावेश होतो. शिलाजित प्रजनन-संबंधित संप्रेरकांचे संतुलन राखण्यास आणि गर्भधारणेची शक्यता वाढवण्यास मदत करते.

Shilajit Benefits for Women

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esakal

केळी खाल्ल्यानंतर लगेच पाणी का पिऊ नये?

Drinking water after banana

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