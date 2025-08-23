निरोगी राहायचंय? मग आहारात 'शिमला मिरची'चा समावेश करा; होतील 'हे' आरोग्यदायी फायदे

सकाळ डिजिटल टीम
रोजच्या आहारात शिमला मिर्चीचा समावेश का करावा? शिमला मिर्चीचे सेवन केल्यास आरोग्या कोणते फायदे मिळतात जाणून घ्या.
शिमला मिरचीमध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते, जे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी, त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि जखमा लवकर भरण्यासाठी मदत करते. एका हिरव्या शिमला मिरचीमध्ये एका संत्र्यापेक्षा जास्त व्हिटॅमिन सी असू शकते.
शिमला मिरचीमध्ये क्वेर्सेटिन (Quercetin), कॅप्सॅंथिन (Capsanthin) आणि इतर अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीरातील हानिकारक फ्री रॅडिकल्सपासून पेशींचे संरक्षण करतात. यामुळे कर्करोग आणि इतर जुनाट आजारांचा धोका कमी होतो.
यात ल्युटीन (Lutein) आणि झेक्सॅंथिन (Zeaxanthin) नावाचे कॅरोटीनॉइड्स असतात, जे डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. यामुळे मोतीबिंदू आणि वाढत्या वयानुसार होणाऱ्या डोळ्यांच्या समस्या टाळण्यास मदत होते.
शिमला मिरचीमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असते, जे पचनसंस्थेचे कार्य सुधारते. यामुळे बद्धकोष्ठतेसारख्या समस्या दूर होतात.
शिमला मिरचीमध्ये कॅलरीजचे प्रमाण खूप कमी असते. त्यामुळे, वजन कमी करणाऱ्यांसाठी हा एक चांगला आहार मानला जातो. कारण पोट भरलेले राहते आणि अतिरिक्त कॅलरीज घेतल्या जात नाहीत.
शिमला मिरचीमध्ये व्हिटॅमिन सी असल्यामुळे शरीराला लोह (Iron) शोषून घेण्यास मदत होते. लोहाच्या कमतरतेमुळे होणारा ॲनिमिया (रक्ताची कमतरता) दूर करण्यासाठी हे फायदेशीर आहे.
व्हिटॅमिन सी आणि इतर अँटीऑक्सिडंट्समुळे त्वचेतील कोलेजनची (Collagen) निर्मिती वाढते, ज्यामुळे त्वचा निरोगी आणि चमकदार राहते. हे केसांसाठीही फायदेशीर मानले जाते.
काही संशोधनानुसार, शिमला मिरचीतील पोषक तत्त्वे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करू शकतात, ज्यामुळे मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी ती फायदेशीर ठरते.