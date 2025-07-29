पावसात खा 'या' 4 हिरव्या भाज्या आणि आजारांना दूर ठेवा!

पावसाळा आणि आजारपणाचा धोका

पावसाळ्यात वातावरणात आर्द्रता वाढते आणि यामुळे सर्दी, खोकला, ताप, अपचन असे आजार सहज होतात. त्यामुळे आहारावर विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.

हिरव्या भाज्यांचा समावेश का आवश्यक?

या काळात काही भाज्या टाळाव्यात, पण काही विशिष्ट हिरव्या भाज्या या काळात आरोग्यासाठी वरदान ठरतात. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात आणि पचन सुधारतात.

कारला (Bitter Gourd)

कारला पचनासाठी उत्तम असून ते शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत करते. रक्तदाब नियंत्रित ठेवते आणि पचनक्रिया सुधारते.

दुधी भोपळा (Bottle Gourd)

पावसात शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी दुधी भोपळा अत्यंत उपयुक्त आहे. पचायला हलका आणि पोषणमूल्यांनी भरलेला असतो.

झुकिनी (Ridge Gourd)

या भाजीमध्ये फायबर आणि व्हिटॅमिन C भरपूर असते, जे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते. यामुळे तुम्ही पावसाळ्यात आजारांपासून दूर राहता.

तोंडली (Indian Round Gourd)

तोंडली शरीरासाठी खूप फायदेशीर असून त्यात प्रथिने, लोह आणि कमी कॅलरीज असतात. पावसात पोट स्वच्छ ठेवण्यासाठी उपयुक्त.

आजारांपासून

या चार भाज्या तुमच्या पावसाळी आहारात समाविष्ट केल्यास रोगप्रतिकारक शक्ती वाढेल आणि तुमचे पचन सुधारेल. आजारांपासून बचाव करण्यासाठी हे नैसर्गिक उपाय निश्चितच उपयुक्त आहेत.

