शिनचॅनचं खरं गाव कुठे आहे माहितीये का? पाहा, कसं दिसतं

Varsha Balhe

शिनचॅनचं गाव

शिनचॅनचं खरं गाव जपानमधील सैतामा प्रांतात असलेलं कासुकाबे शहर आहे.

Shinchan Real Village

|

esakal

टोक्योपासून जवळ

हे शहर टोक्योपासून साधारण ३० किलोमीटर अंतरावर आहे. शिनचॅनच्या कार्टूनमध्येही याच शहराची पार्श्वभूमी दाखवण्यात आली आहे.

Shinchan Real Village

|

esakal

रेल्वे स्टेशन

कासुकाबे स्टेशनवर शिनचॅन आणि त्याचा कुत्रा शिरो यांची चित्रं पाहायला मिळतात. ट्रेन येताना आणि जाताना शिनचॅनच्या गाण्याची धूनही वाजते.

Shinchan Real Village

|

esakal

शिनचॅनचे पुतळे

कासुकाबे सिटी हॉलमध्ये शिनचॅन आणि नोहारा कुटुंबातील इतर सदस्यांचे पुतळे आणि फोटो काढण्यासाठी खास जागा आहेत.

Shinchan Real Village

|

esakal

स्टुडिओ

लाला गार्डन मॉलमध्ये असलेल्या या स्टुडिओमध्ये शिनचॅनचे पुतळे, सिनेमांचे पोस्टर्स आणि खेळणी पाहायला मिळतात.

Shinchan Real Village

|

esakal

ठिकाण

पुरात्टो कासुकाबे हे शहरातील पर्यटन माहिती केंद्र आहे. येथे शिनचॅनच्या मंगा कॉमिक्सशी संबंधित काही गोष्टी पाहायला मिळतात.

Shinchan Real Village

|

esakal

शिनचॅनच्या दुनियेत फिरण्याची संधी

कासुकाबे शहरातील रेल्वे स्टेशन, शिनचॅनची चित्रं आणि त्याच्याशी संबंधित ठिकाणं पाहिल्यानंतर चाहत्यांना प्रत्यक्ष शिनचॅनच्या दुनियेत आल्यासारखं वाटतं.

Shinchan Real Village

|

esakal

जगातील या रेल्वे स्टेशनवर ट्रेन थेट इमारतीतून जाते

World’s Unique Railway Station

|

esakal

येथे क्लिक करा