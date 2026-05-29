प्रेम, विरह अन् इतिहास! 'या' किल्ल्यात दडलाय अधुऱ्या प्रेमकथेचा रहस्यमय प्रसंग

Shubham Banubakode
वणी (यवतमाळ) पासून सुमारे १४ किमी अंतरावर असलेला शिरपूर किल्ला आज भग्न अवस्थेत आहे. हा भुईकोट किल्ला दगडांनी बांधलेला होता.
Shirpur Fort Love Story and History
esakal
हा किल्ला चांदागडच्या गोंड राज्याच्या अधिपत्याखाली येत असे. परिसरातील परगण्यांचे प्रशासन याच भागातून चालत असे.
किल्ल्याच्या आत फक्त दगडी भिंती आणि काही अवशेष शिल्लक आहेत. पायविहीर आणि काही दगडी रचना आजही इतिहासाची साक्ष देतात.
येथील किल्लेदार कन्नाके गोत्रातील होता. हा परगणा त्या काळात अत्यंत श्रीमंत मानला जात असे आणि स्थानिक प्रशासन मजबूत होते.
अगबा, बागबा आणि राघबा हे तीन भाऊ मिळून हा परगणा सांभाळत होते. यापैकी बागबा हा कर्तबगार होता
बागबा आणि राजा रामशहाची मुलगी यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले. दोघांचे गुप्त भेटीगाठी सुरू झाल्या.
राजाला ही गोष्ट कळताच तो संतापला. त्याने बागबाविरुद्ध युद्ध पुकारले. वर्धा नदीकाठी घुग्घुस येथे १७३५ साली भीषण लढाई झाली.
या युद्धात अनेक जीव गेले, कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. बागबाचे भाऊ राघबा आणि अगबा यांचा मृत्यू झाला आणि परिस्थिती पूर्णपणे उलटली.
शिरपूरमध्ये आश्रय घेतलेल्या बागबाच्या कुटुंबांवरही हल्ला झाला. त्यावेळी बागबाने टोकाचं पाऊल उचललं.
बागबाने आपल्या कुटुंबाचा शिरच्छेच केला आणि स्वत:ही जीवन संपवलं. अशाप्रकारे बागबाची प्रेमकहाणी अपूर्णच राहिली.
