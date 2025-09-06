सीताफळाच्या बिया फेकून देऊ नका; त्याचे आरोग्यदायी फायदे जाणून घ्या

सकाळ डिजिटल टीम
तुम्ही ही सीताफळाच्या बिया फेकून देत असाल तर फेकण्यापूर्वी ही माहिती जाणून घ्या काय आहेत त्यांचे आरोग्यदीयी फायदे.
सीताफळाच्या बियांमध्ये व्हिटॅमिन सी आणि इतर शक्तिशाली अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. हे शरीरातील मुक्त कणांपासून (free radicals) पेशींचे संरक्षण करतात आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करता.
या बियांची पावडर किंवा तेल केसांच्या आरोग्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. ते केसांना पोषण देऊन मजबूत करतात, केस गळणे कमी करतात आणि केसांमध्ये चमक आणतात.
सीताफळाच्या बियांची पावडर डोक्यातील उवा आणि कोंडा काढण्यासाठी एक प्रभावी पारंपरिक उपाय म्हणून वापरली जाते.
पारंपारिक औषधांमध्ये या बियांचा वापर पोटातील कृमी आणि जंत काढण्यासाठी केला जातो. यात असलेले गुणधर्म पचनसंस्था सुधारण्यास मदत करतात.
सीताफळाच्या बियांमध्ये नैसर्गिक कीटकनाशक गुणधर्म असतात. त्यामुळे काही ठिकाणी या बियांची पावडर शेतीत कीटकांना दूर ठेवण्यासाठी वापरली जाते.
बियांमध्ये असलेले व्हिटॅमिन आणि खनिजे त्वचेला पोषण देतात. त्यांचा योग्य वापर केल्यास त्वचेवर चमक येते आणि त्वचा मुलायम होते.
बियांमधील काही घटक शरीरातील सूज (inflammation) कमी करण्यास मदत करतात. हे सांधेदुखीसारख्या समस्यांमध्ये आराम देऊ शकतात.
सीताफळाच्या बियांमध्ये बॅक्टेरिया आणि इतर सूक्ष्मजंतूंशी लढण्याचे गुणधर्म असतात, जे शरीराला विविध संक्रमणांपासून वाचवतात.
