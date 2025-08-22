व्हिटॅमिन डी-बी१२ची कमतरता? जाणून घ्या खरी कारणं!

Aarti Badade

व्हिटॅमिन डी आणि बी १२

व्हिटॅमिन डी आणि बी १२ कमतरता – का होते? कशी भरून काढावी? जाणून घ्या

Vitamin D and B12 Deficiency | Sakal

समस्या

रक्ततपासणीत वारंवार दिसणारी समस्या
"Vitamin D & B12 कमी आहे"
इंजेक्शन/सप्लिमेंट्स घेतल्यानंतरही पुन्हा रिपोर्ट्स लो!

Vitamin D and B12 Deficiency | Sakal

व्हिटॅमिन डी कमी होण्याची कारणं

कमी सूर्यप्रकाश , दिवसभर घर/ऑफिसमध्ये राहणे,सनस्क्रीनचा वापर,फॅट्स युक्त पदार्थ कमी खाणे (तूप, लोणी, बटर)

Vitamin D and B12 Deficiency | Sakal

व्हिटॅमिन बी १२ कमी होण्याची कारणं

Pure Veg/ Vegan Diet
नॉनवेज पदार्थांची आहारात कमतरता असणे
बी १२ चा वनस्पतीजन्य स्रोत उपलब्ध नाही

Vitamin D and B12 Deficiency | Sakal

शोषणाची समस्या

स्टमक अॅसिड कमी असल्यास B12 शोषण होत नाही. अॅंटीअॅसिड औषधांचा जास्त वापर,
IBS, IBD सारख्या पचनसंस्थेच्या समस्या

Vitamin D and B12 Deficiency | Sakal

दाह आणि पचनसंस्था

जंक फूड, साखर, अल्कोहोल
वारंवार होणारे इन्फेक्शन
गट हेल्थ निरोगी नसणे त्यामुळे nutrient अब्जॉर्ब होण्यास अडथळा निर्माण होतो.

Vitamin D and B12 Deficiency | Sakal

जीन्स आणि मेटाबॉलिझम

MTHFR जीन प्रकारांमध्ये बी १२ / फोलेटलेटचा पेशींमध्ये नीट वापर होत नाही. रक्तातील पातळी ठीक दिसली तरी पेशींमध्ये कमतरता

Vitamin D and B12 Deficiency | Sakal

ताण आणि झोपेचा अभाव

Cortisol वाढ → पचन आणि हार्मोन्सवर परिणाम
नीट न झोप लागणे → Nutrient Deficiency कायम

Vitamin D and B12 Deficiency | Sakal

उपाय काय?

Gut Healing (पचनसंस्था तपासणी + उपचार)
संतुलित प्रोटीनयुक्त आहार
सूर्यप्रकाश व नियमित हालचाल
Stress Control + पुरेशी झोप

Vitamin D and B12 Deficiency | Sakal

व्हिटॅमिन

Vitamin D & B12 हाडं, मेंदू, हार्मोन्स, immunity साठी आवश्यक,मूळ कारणावर उपाय + आहार बदल → कायमची सुधारणा

Vitamin D and B12 Deficiency | Sakal

मेटाबॉलिज्म वाढवण्यासाठी किती वेळा जेवावे?

Perfect Meal Timing for a Faster Metabolism | Sakal
येथे क्लिक करा