स्मशानात शंकराची मूर्ती का असते? जाणून घ्या थक्क करणारे रहस्य

Yashwant Kshirsagar

रहस्य

स्मशानभूमीत शंकराची मूर्ती का आढळते, हे याबद्दल जाणून घेऊयात

Why Shiva Idol in Smashan

स्मशानभूमीचे अधिपती

धार्मिक श्रद्धांनुसार, स्मशानभूमीत शंकराची मूर्ती स्थापन केली जाते; कारण त्यांना 'स्मशानभूमीचे अधिपती' (स्वामी) मानले जाते.

आराध्य दैवत

शंकर हे 'विनाश' आणि 'मुक्ती' (मोक्ष) यांचे आराध्य दैवत आहेत.

मोक्षदाता

शंकरांला विश्वाचा संहारक आणि मोक्षदाता मानले जाते; याच कारणामुळे ते स्मशानभूमीत वास्तव्य करतात.

वास्तवाची आठवण

स्मशानभूमी हे असे स्थान आहे जिथे मानवी देहाचा अंत होतो; आणि या ठिकाणी शंकराच्या मूर्तीची उपस्थिती आपल्याला या वास्तवाची आठवण करून देत असते.

वैराग्य्याचे रूप

शंकर हे वैराग्य आणि शांतीचे मूर्तिमंत रूप आहे; ते स्मशानभूमीत राहून गहन ध्यान आणि तपश्चर्या करतात.

जीवनाची क्षणभंगुरता

शंकर आपल्या शरीरावर पवित्र भस्ममलावतात; हे भस्म जीवनाची नश्वरता आणि मानवी देहाचे क्षणभंगुर स्वरूप यांचे प्रतीक आहे.

मोक्षाची आठवण

स्मशानभूमीत शंकराची मूर्ती असण्यामागचा उद्देश हाच आहे की, प्रत्येक व्यक्तीला याची आठवण करून द्यावी की एक ना एक दिवस प्रत्येकालाच मोक्ष प्राप्त करायचा आहे.

भूतनाथ

शंकराला 'भूतनाथ' (सर्व जीवांचे आणि पंचमहाभूतांचे स्वामी) आणि 'महाकाल' (काळ आणि मृत्यूचे अधिपती) म्हणूनही पूजले जाते; याच कारणांमुळे शंकर स्मशानभूमीत वास्तव्य करतात.

