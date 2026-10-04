शिवरायांनी ज्यांची तुलना थेट ‘कर्णा’शी केली, ते कोण होते? आजही....

Sandip Kapde

ओळख —

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे बालपणीचे सवंगडी आणि स्वराज्याचे शूर सरदार म्हणून सूर्याजी काकडे यांचे नाव इतिहासात घेतले जाते.

Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and a brave warrior of Swarajya

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मूळगाव —

पुरंदर तालुक्यातील पांगारे हे त्यांचे मूळ गाव असल्याचे सांगितले जाते.

Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and a brave warrior of Swarajya

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esakal

शपथ —

रायरेश्वरच्या स्वराज्य स्थापनेच्या शपथेपासून त्यांनी शिवरायांना साथ दिली.

Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and a brave warrior of Swarajya

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esakal

मोहिमा —

रोहिडा आणि जावळी मोहिमांमध्ये सूर्याजी काकडेंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and a brave warrior of Swarajya

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esakal

पराक्रम —

स्वराज्यासाठी लढताना त्यांनी अनेक मोहिमांमध्ये पराक्रम गाजवला.

Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and a brave warrior of Swarajya

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esakal

साल्हेर —

त्यांच्या शौर्याची सर्वाधिक चर्चा साल्हेरच्या ऐतिहासिक युद्धामुळे होते.

Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and a brave warrior of Swarajya

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esakal

रणसंग्राम —

१६७२ मध्ये मुघलांविरुद्ध झालेल्या या युद्धात सूर्याजी काकडे यांनी अतुलनीय शौर्य दाखवले.

Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and a brave warrior of Swarajya

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esakal

बलिदान —

रणांगणात लढताना तोफगोळा लागून त्यांना वीरमरण आले.

Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and a brave warrior of Swarajya

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esakal

कर्ण —

शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या शौर्याची तुलना महाभारतातील कर्णाशी केल्याचे देखील सांगितले जाते.

Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and a brave warrior of Swarajya

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esakal

समाधी —

आजही साल्हेरच्या पायथ्याशी त्यांच्या समाधीची स्मृती असून, सूर्याजी काकडे यांची शौर्यगाथा इतिहासातील महत्त्वाचा अध्याय आहे.

Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and a brave warrior of Swarajya

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