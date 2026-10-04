शिवरायांनी ज्यांची तुलना थेट ‘कर्णा’शी केली, ते कोण होते? आजही....

Sandip Kapde
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे बालपणीचे सवंगडी आणि स्वराज्याचे शूर सरदार म्हणून सूर्याजी काकडे यांचे नाव इतिहासात घेतले जाते.
Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and a brave warrior of Swarajya
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पुरंदर तालुक्यातील पांगारे हे त्यांचे मूळ गाव असल्याचे सांगितले जाते.
Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and a brave warrior of Swarajya
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रायरेश्वरच्या स्वराज्य स्थापनेच्या शपथेपासून त्यांनी शिवरायांना साथ दिली.
Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and a brave warrior of Swarajya
esakal
रोहिडा आणि जावळी मोहिमांमध्ये सूर्याजी काकडेंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and a brave warrior of Swarajya
esakal
स्वराज्यासाठी लढताना त्यांनी अनेक मोहिमांमध्ये पराक्रम गाजवला.
Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and a brave warrior of Swarajya
esakal
त्यांच्या शौर्याची सर्वाधिक चर्चा साल्हेरच्या ऐतिहासिक युद्धामुळे होते.
Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and a brave warrior of Swarajya
esakal
१६७२ मध्ये मुघलांविरुद्ध झालेल्या या युद्धात सूर्याजी काकडे यांनी अतुलनीय शौर्य दाखवले.
Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and a brave warrior of Swarajya
esakal
रणांगणात लढताना तोफगोळा लागून त्यांना वीरमरण आले.
Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and a brave warrior of Swarajya
esakal
शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या शौर्याची तुलना महाभारतातील कर्णाशी केल्याचे देखील सांगितले जाते.
Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and a brave warrior of Swarajya
esakal
आजही साल्हेरच्या पायथ्याशी त्यांच्या समाधीची स्मृती असून, सूर्याजी काकडे यांची शौर्यगाथा इतिहासातील महत्त्वाचा अध्याय आहे.
Suryaji Kakade, Shivaji Maharaj’s childhood companion and a brave warrior of Swarajya
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Chhatrapati Sambhaji Maharaj and a historic fort in Vidarbha
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