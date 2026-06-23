इतिहासाचा पुनर्जन्म... शिवरायांच्या गडावरचा हरवलेला ठेवा सापडला!

Sandip Kapde

वारसा

अवचितगडावरील ऐतिहासिक वारसा जतन करण्यासाठी दोन संस्थांनी संयुक्त संवर्धन मोहीम राबवली.

Forgotten Cannon Unearthed?

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esakal

शोध

गड-अभ्यास मोहिमेदरम्यान दोन ऐतिहासिक तोफा खोल दरीत आढळून आल्या.

Forgotten Cannon Unearthed?

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esakal

मोहीम

१२ ते १५ जूनदरम्यान झालेल्या पाहणीत या तोफांचे महत्त्व अधोरेखित झाले.

Forgotten Cannon Unearthed?

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esakal

परवानगी

सर्व आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून संवर्धन कार्याला सुरुवात करण्यात आली.

Forgotten Cannon Unearthed?

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esakal

प्रयत्न

सुमारे ३५० ते ४०० किलो वजनाच्या तोफा बाहेर काढण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले.

Forgotten Cannon Unearthed?

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esakal

यश

पहिली तोफ अथक प्रयत्नांनंतर सुरक्षितपणे गडावर आणण्यात यश आले.

Forgotten Cannon Unearthed?

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esakal

तंत्रज्ञान

दुसरी तोफ बाहेर काढण्यासाठी टेक्निकल रोप रेस्क्यू प्रणालीचा वापर करण्यात आला.

Forgotten Cannon Unearthed?

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esakal

कौशल्य

अचूक अँकरिंग आणि भारवाटप तंत्रामुळे ही अवघड मोहीम यशस्वी ठरली.

Forgotten Cannon Unearthed?

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esakal

अनुभव

इतक्या वजनाच्या ऐतिहासिक वस्तूची रिकव्हरी करण्याचा हा पथकासाठी नवा अनुभव होता.

Forgotten Cannon Unearthed?

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esakal

संवर्धन

या मोहिमेमुळे अवचितगडाचा ऐतिहासिक ठेवा पुन्हा सुरक्षित करण्यात आला.

Forgotten Cannon Unearthed?

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esakal

कौतुक

शिवप्रेमी आणि इतिहासप्रेमींकडून दोन्ही संस्थांच्या कार्याचे मोठ्या प्रमाणावर कौतुक होत आहे.

Forgotten Cannon Unearthed?

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esakal

शिवरायांच्या वडिलांचा कर्नाटकातील वाडा पाहिलाय का? शेकडो वर्षांनंतरही ताठ उभा! 

Shahaji Maharaj wada | esakal
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