शिवरायांच्या वडिलांचा कर्नाटकातील वाडा पाहिलाय का? शेकडो वर्षांनंतरही ताठ उभा!

Sandip Kapde
शहाजी राजे यांनी आपले शेवटचे जीवन कर्नाटकातील दावणगेरे जिल्ह्यातील होडीगेरे गावात व्यतीत केले होते.
या ऐतिहासिक वाड्याचे अधिग्रहण व जतन करण्याची मागणी इतिहासकारांनी आणि राजकीय नेत्यांनी केली आहे.
हा वाडा शहाजी राजेंच्या समाधीजवळ आहे, जी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या संरक्षणाखाली आहे.
सध्या हा वाडा खाजगी मालकीत असून तो उद्ध्वस्त होण्याचा गंभीर धोका आहे.
या वाड्याचे स्मारकात रूपांतर करण्याची जोरदार मागणी होत आहे.
शहाजी राजे हे मराठा साम्राज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वडील होते, यामुळे त्यांचा वाडा ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे.
दक्षिण भारतात वास्तव्य करत असताना शहाजी राजे बंगळुरूमधून प्रशासन पाहत होते.
बंगळुरूमध्ये शहाजी राजेंची कोणतीही ठळक स्मारके आजही आढळत नाहीत.
शहाजी राजे विजापूर सल्तनतमध्ये सेनापती होते आणि त्यांचा बंगळुरू परिसरावर प्रभाव होता.
२३ जानेवारी १६६४ रोजी शिकारीदरम्यान घोड्यावरून पडून त्यांना दुखापत झाली आणि त्यातच त्यांचे निधन झाले.
शहाजी राजेंच्या जीवनातील हे गाव व वाडा मराठा इतिहासातील महत्त्वपूर्ण ठिकाण आहे.
सरकारने या वाड्याच्या जतनासाठी त्वरित पावले उचलावीत, अशी लोकांची मागणी आहे.
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