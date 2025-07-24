शिवरायांच्या वडिलांचा कर्नाटकातील वाडा पाहिलाय का? शेकडो वर्षांनंतरही ताठ उभा!

Sandip Kapde

ठिकाण

शहाजी राजे यांनी आपले शेवटचे जीवन कर्नाटकातील दावणगेरे जिल्ह्यातील होडीगेरे गावात व्यतीत केले होते.

Shahaji Maharaj wada | esakal

मागणी

या ऐतिहासिक वाड्याचे अधिग्रहण व जतन करण्याची मागणी इतिहासकारांनी आणि राजकीय नेत्यांनी केली आहे.

Shahaji Maharaj wada | esakal

स्थान

हा वाडा शहाजी राजेंच्या समाधीजवळ आहे, जी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या संरक्षणाखाली आहे.

Shahaji Maharaj wada | esakal

धोका

सध्या हा वाडा खाजगी मालकीत असून तो उद्ध्वस्त होण्याचा गंभीर धोका आहे.

Shahaji Maharaj wada | esakal

संरक्षण

या वाड्याचे स्मारकात रूपांतर करण्याची जोरदार मागणी होत आहे.

Shahaji Maharaj wada | esakal

स्मरण

शहाजी राजे हे मराठा साम्राज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वडील होते, यामुळे त्यांचा वाडा ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे.

Shahaji Maharaj wada | esakal

दक्षिण वावर

दक्षिण भारतात वास्तव्य करत असताना शहाजी राजे बंगळुरूमधून प्रशासन पाहत होते.

Shahaji Maharaj wada | esakal

स्मारक

बंगळुरूमध्ये शहाजी राजेंची कोणतीही ठळक स्मारके आजही आढळत नाहीत.

Shahaji Maharaj wada | esakal

सेनापती

शहाजी राजे विजापूर सल्तनतमध्ये सेनापती होते आणि त्यांचा बंगळुरू परिसरावर प्रभाव होता.

Shahaji Maharaj wada | esakal

शेवट

२३ जानेवारी १६६४ रोजी शिकारीदरम्यान घोड्यावरून पडून त्यांना दुखापत झाली आणि त्यातच त्यांचे निधन झाले.

Shahaji Maharaj wada | esakal

इतिहास

शहाजी राजेंच्या जीवनातील हे गाव व वाडा मराठा इतिहासातील महत्त्वपूर्ण ठिकाण आहे.

Shahaji Maharaj wada | esakal

गरज

सरकारने या वाड्याच्या जतनासाठी त्वरित पावले उचलावीत, अशी लोकांची मागणी आहे.

Shahaji Maharaj wada | esakal

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