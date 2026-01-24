छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यावर ‘तुपाच्या विहिरी’ खरंच होत्या का?

Sandip Kapde

प्रश्न

शिवरायांच्या किल्ल्यांवर तुपाच्या विहिरी होत्या का, हा प्रश्न अनेकदा चर्चेत येतो.

छत्रपती शिवाजी महाराज, त्यांचे किल्ले, सरदार आणि मावळे हे सर्वच आपल्या इतिहासातील गौरवशाली विषय आहेत.

शिवरायांशी संबंधित प्रत्येक गोष्ट आपल्यासाठी जिव्हाळ्याची आणि कुतूहल निर्माण करणारी आहे.

आज उपलब्ध माहितीनुसार शिवरायांशी संबंधित सुमारे अडीचशे किल्ले ओळखले जातात.

या किल्ल्यांपैकी बहुसंख्य, म्हणजे दोनशे सत्तेचाळीस किल्ल्यांवर तुपाच्या विहिरींचा कोणताही पुरावा आढळत नाही.

इतकेच नव्हे, तर अशा विहिरींबाबत ठोस दंतकथा किंवा ऐतिहासिक उल्लेखही बहुतांश ठिकाणी नाहीत.

पन्हाळगडाजवळील पावनगडावर महादेव मंदिराच्या मागे एक छोटीशी गुंपी आढळते.

या गुंपीजवळ वन खात्याने तुपाची विहीर असा फलक लावलेला दिसतो.

प्रत्यक्षात खडकात खोदलेल्या अशा चौकोनी रचनेला टाके किंवा हौद असे संबोधले जाते.

अशा टाक्यांचा मुख्य उद्देश पाणी साठवणे हाच असतो.

तूपसारखा मौल्यवान पदार्थ उघड्यावर जमिनीत साठवणे व्यवहार्य वाटत नाही.

किल्ल्यांवरील कोठारांमध्ये मडकी, माठ, रांजण किंवा काचेच्या बरण्यांत तूप सहज साठवता येऊ शकते.

उघड्या टाक्यात तूप ठेवायचे असल्यास त्यासाठी स्वतंत्र पहारा ठेवावा लागला असता.

तेल आणि तुपाच्या साठवणीबाबत शिवकाळातील स्पष्ट उल्लेख आज्ञापत्रात आढळतो.

आमात्य रामचंद्र पंत यांनी खडकाच्या प्रकारानुसार टाकी बांधण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.

या आज्ञेत गच्चीघर उभारून मोठ्या काचेच्या मर्तबानांमध्ये साठवण करण्याचे वर्णन आहे.

तेल-तुपाच्या साठवणीसंबंधी उपलब्ध असलेला हा एकमेव अस्सल शिवकालीन दस्तऐवज मानला जातो.

पावनगडाच्या बांधकामाच्या उल्लेखांमध्ये कुठेही तुपाची विहीर किंवा टाके असल्याचा संदर्भ सापडत नाही. (संदर्भ-मराठेशाही प्रविण भोसले)

