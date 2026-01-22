छत्रपती शिवाजी महाराजांना मारण्यासाठी चारवेळा रचण्यात आला होता कट...

Sandip Kapde

अपमान

भर दरबारात शिवाजी महाराजांनी औरंगजेबाचा अपमान केल्याने मुघल सत्तेला जबर धक्का बसला.

कैद

या अपमानानंतर काही दिवसांतच औरंगजेबाने महाराजांना आग्र्यात कडेकोट बंदोबस्तात कैदेत ठेवले.

आदेश

महाराजांना ठार मारण्याचा पहिला थेट हुकूम राजअंदाजखानाच्या हवेलीत नेण्याचा होता.

कट

रामसिंगापासून महाराजांना दूर करून स्वतःच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय हा पहिला गुप्त कट ठरला.

जामीन

रामसिंगाने स्वतःचा जीव धोक्यात घालून महाराजांसाठी औरंगजेबाकडे जामीनपत्र दिले.

माघार

मिर्जा जयसिंगाच्या वजनामुळे औरंगजेबाला काही काळ तरी पाऊल मागे घ्यावे लागले.

डाव

काबूल मोहिमेवर पाठवून तिथेच महाराजांचा निकाल लावण्याचा दुसरा गुप्त डाव रचण्यात आला.

बदल

एकांत भेटीची व सरंजामाची चर्चा पुढे आल्याने औरंगजेबाने काबूलचा आदेश तात्पुरता रद्द केला.

नियत

महाराजांना आपल्या फायद्यासाठी वापरून नंतर संपवण्याची औरंगजेबाची कपटी नियत स्पष्ट दिसते.

कैदबंदी

२५ मे रोजी महाराजांच्या डेऱ्याभोवती पहारे बसवून त्यांना प्रत्यक्ष कैदेत टाकण्यात आले.

एकाकी

महाराजांनी स्वतःचे सैनिक परत पाठवून स्वतःला जाणीवपूर्वक धोक्यात टाकले.

संधी

रामसिंगाच्या जामिनातून मुक्त झाल्यावर औरंगजेबाला मोकळे हात मिळाले.

दुसरा हुकूम

१३ ऑगस्टला महाराजांना ठार मारण्याचा दुसरा थेट हुकूम फर्मावण्यात आला.

उशीर

हुकूम असूनही चार दिवस विलंब झाल्याने महाराजांना पळण्याची संधी मिळाली.

निसटणे

धाडसी आणि अतर्क्य युक्तीने शिवाजी महाराज औरंगजेबाच्या सर्व कटांना हुलकावणी देऊन आग्र्यातून निसटले. मराठेशाही-प्रवीण भोसले यांनी त्यांच्या युट्यूब चॅनलवर ही माहिती दिली आहे.

