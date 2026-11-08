शिवरायांचे हाताचे अन् पायाचे ठसे सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर कसे उमटले?

Aarti Badade

सिंधुदुर्ग किल्ला

मालवणच्या समुद्रात दिमाखात उभा असलेला सिंधुदुर्ग किल्ला केवळ ऐतिहासिक वास्तू नाही, तर त्याच्या बांधकामात अनेक आश्चर्यकारक गोष्टी दडलेल्या आहेत.

Sindhudurg Fort History

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Sakal

किल्ल्याची उभारणी कोणी केली?

अरबी समुद्रातील कुर्ते बेटावर असलेल्या या जलदुर्गाची उभारणी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केली असून, १६६४ मध्ये बांधकामाला सुरुवात होऊन १६६७ मध्ये ते पूर्ण झाले.

Sindhudurg Fort History

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Sakal

बांधकामासाठी लोखंडाचा वापर

सुमारे ४८ एकर परिसरात पसरलेल्या या किल्ल्याच्या पायाभरणीसाठी तब्बल ७० हजार किलो लोखंड वापरल्याचे सांगितले जाते.

Sindhudurg Fort History

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Sakal

मुख्य प्रवेशद्वाराचे रहस्य

किल्ल्याचे मुख्य प्रवेशद्वार अशा वाकड्या-तिकड्या रचनेत बांधले आहे की, समुद्रातून येणाऱ्या शत्रूच्या जहाजांना ते सहज दिसत नसे आणि प्रवेशद्वाराचा अंदाज लावणे कठीण जात असे.

Sindhudurg Fort History

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Sakal

भक्कम पायाचे रहस्य

समुद्राच्या उंच लाटा आणि जोरदार वाऱ्यांचा सामना करण्यासाठी किल्ल्याच्या बांधकामात दगडांसोबत शिशाचा आणि लोखंडाचा वापर करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

Sindhudurg Fort

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Esakal

शिवरायांचे हाताचे अन् पायाचे ठसे

किल्ल्याच्या परिसरातील एका शिळेवर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उजव्या हाताचा आणि डाव्या पायाचा ठसा असल्याचे सांगितले जाते, त्यामुळे या ठिकाणाला विशेष ऐतिहासिक महत्त्व आहे.

Shivaji Maharaj’s handprints and footprints at Sindhudurg Fort!

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Sakal

समुद्रातही गोड्या पाण्याच्या विहिरी!

चारही बाजूंनी खाऱ्या पाण्याने वेढलेल्या सिंधुदुर्ग किल्ल्यात दूधबाव आणि दहीबाव यांसारख्या गोड्या पाण्याच्या विहिरी आहेत. समुद्राच्या मध्यभागी गोड्या पाण्याचे स्रोत असणे हे या किल्ल्याचे मोठे वैशिष्ट्य आहे.

Sindhudurg Fort

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Esakal

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