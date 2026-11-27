Aarti Badade
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्यातील मावळे स्वराज्याचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ होते. त्यांच्या सैन्यातील काम आणि जबाबदारीनुसार त्यांना वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जात असे.
Shivaji Maharaj Mavle name
Sakal
महाराजांच्या सैन्यातील पायदळाला ‘हशम’ असेही संबोधले जात असे. सह्याद्रीच्या डोंगरदऱ्यांची माहिती असलेल्या या सैनिकांना डोंगराळ भागात लढण्याचा चांगला अनुभव होता.
Shivaji Maharaj Mavle name
Sakal
घोडदळातील सैनिकांना शिलेदार आणि बारगीर अशी ओळख होती. स्वतःचा घोडा आणि शस्त्रे असणाऱ्या सैनिकांना शिलेदार, तर सरकारकडून घोडा आणि शस्त्रे मिळणाऱ्यांना बारगीर म्हटले जात असे.
Shivaji Maharaj Mavle name
Sakal
शत्रूच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे आणि महत्त्वाची माहिती गोळा करणे हे हेरांचे काम होते. गुप्त माहिती मिळवण्यासाठी अशा व्यक्तींची मदत घेतली जात असे.
Shivaji Maharaj Mavle name
Sakal
किल्ल्यांचे संरक्षण, देखभाल आणि तेथील व्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी गडकऱ्यांवर असे. स्वराज्याच्या संरक्षण व्यवस्थेत त्यांचे स्थान महत्त्वाचे होते.
Shivaji Maharaj Mavle name
Sakal
हेटकरी हा शब्द प्रामुख्याने कोकणातील काही सैनिकांसाठी वापरला जात असे. बंदूक चालवण्यात तरबेज असलेल्या सैनिकांचा या गटात समावेश असल्याचे ऐतिहासिक उल्लेखांत सांगितले जाते.
Shivaji Maharaj Mavle name
Sakal
पायदळ, घोडदळ, गुप्तहेर आणि गडकरी अशा विविध घटकांच्या समन्वयातून महाराजांची सैन्यव्यवस्था कार्यरत होती. प्रत्येक सैनिकाची भूमिका स्वराज्याच्या संरक्षणासाठी मोलाची होती.
Shivaji Maharaj Mavle name
Sakal
Old Name of China
Sakal