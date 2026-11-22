Aarti Badade
समुद्रावर वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठा आरमार उभारले आणि त्यात विविध प्रकारच्या लढाऊ व वाहतूक नौकांचा समावेश केला.
Shivaji Maharaj navy Ship names
Sakal
गुराब ही मराठा आरमारातील प्रमुख लढाऊ नौका होती, तिच्यावर लांब पल्ल्याच्या तोफा ठेवण्यात येत असत.
Shivaji Maharaj navy Ship names
Sakal
गलबत आकाराने तुलनेने लहान आणि वेगवान असल्याने उथळ पाण्यात तसेच जलद हालचालींसाठी उपयुक्त ठरत असे.
Shivaji Maharaj navy Ship names
Sakal
पाल प्रकारच्या जहाजांचाही आरमारात समावेश होता आणि त्यांचा वापर मोठ्या सागरी मोहिमांसाठी केला जात असे.
Shivaji Maharaj navy Ship names
Sakal
शिबाड किंवा शिवाड ही मोठ्या आकाराची व्यापारी व मालवाहू नौका म्हणून ओळखली जात होती.
Shivaji Maharaj navy Ship names
Sakal
तारू, तरांडे, मचवा आणि पागार यांसारख्या लहान-मध्यम नौकांचाही मराठा आरमारात वापर केला जात असे.
Shivaji Maharaj navy Ship names
Sakal
तीरकाटी किंवा तिरकटी ही तीन डोलकाठ्या असलेली जहाजे होती, ज्यामुळे मराठा आरमारातील नौकांचे वैविध्य दिसून येते.
Shivaji Maharaj navy Ship names
Sakal
Secret Doors in Forts
Sakal