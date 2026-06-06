छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सईबाईंसोबत विवाह कुठं झाला होता?

Sandip Kapde

इतिहास

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा बंगळुरूशी असलेला संबंध अनेक ऐतिहासिक नोंदींमधून स्पष्ट होतो आणि त्यांनी तेथे काही वर्षे वास्तव्यास केल्याचे उल्लेख आढळतात.

Where Did Shivaji Maharaj Marry Saibai?

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esakal

आगमन

वयाच्या सुमारे बाराव्या वर्षी शिवाजी महाराज आई जिजाबाईंसह बंगळुरू येथे आले आणि शहाजीराजांच्या देखरेखीखाली राहू लागले.

Where Did Shivaji Maharaj Marry Saibai?

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esakal

वास्तव्य

१६४० ते १६४२ या कालावधीत शिवाजी महाराजांनी बंगळुरूमध्ये वास्तव केले

Where Did Shivaji Maharaj Marry Saibai?

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esakal

पत्र

जिजाबाईंनी शहाजीराजांना लिहिलेल्या पत्रात शिवाजी महाराज विवाहयोग्य वयात पोहोचल्याचा उल्लेख आढळतो.

Where Did Shivaji Maharaj Marry Saibai?

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esakal

विवाह

इतिहासकार जदुनाथ सरकार यांच्या नोंदीनुसार शिवाजी महाराजांचा सईबाई निंबाळकर यांच्याशी विवाह बंगळुरू मध्ये झाला होता.

Where Did Shivaji Maharaj Marry Saibai?

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esakal

मतभेद

काही संशोधकांच्या मते विवाह प्रथम पुण्यातील लाल महालात झाला आणि नंतर बंगळुरूमध्ये त्याची पुनरावृत्ती करण्यात आली.

Where Did Shivaji Maharaj Marry Saibai?

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esakal

जबाबदारी

विवाहानंतर शहाजीराजांनी शिवाजी महाराजांवर पुणे जहागिरीच्या कारभाराची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सोपवली.

Where Did Shivaji Maharaj Marry Saibai?

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esakal

राजवाडा

शहाजीराजांचा राजवाडा आजच्या चिकपेट परिसरात असल्याचे अनेक ऐतिहासिक संदर्भांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

Where Did Shivaji Maharaj Marry Saibai?

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esakal

किल्ला

शहाजीराजांनी बंगळुरू किल्ल्याची दुरुस्ती करून त्याचे बुरूज आणि दरवाजे अधिक मजबूत केल्याची नोंद आढळते.

Where Did Shivaji Maharaj Marry Saibai?

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esakal

स्मृती

आजही बंगळुरूमधील स्मारके, पुतळे आणि ऐतिहासिक स्थळे शिवाजी महाराजांच्या वास्तव्याच्या आठवणी जपून ठेवत आहेत.

Where Did Shivaji Maharaj Marry Saibai?

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esakal

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Chhatrapati Shivaji Maharaj House

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esakal

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