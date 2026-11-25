Aarti Badade
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची साक्ष देणाऱ्या त्यांच्या तीन तलवारींबद्दल अनेकांना उत्सुकता आहे.
Chhatrapati Shivaji Maharaj Sword Name
Sakal
लोकप्रिय ऐतिहासिक माहितीनुसार, शिवाजी महाराजांच्या तीन विशेष तलवारींचा उल्लेख केला जातो.
Chhatrapati Shivaji Maharaj Sword Name
Sakal
शिवाजी महाराजांची कुलदेवता तुळजाभवानी असल्याने त्यांच्या दोन तलवारींना तुळजा आणि भवानी अशी नावे दिल्याचे सांगितले जाते.
Chhatrapati Shivaji Maharaj Sword Name
Sakal
तुळजा तलवार सिंधुदुर्ग किल्ल्यातील श्री शिवराजेश्वर मंदिरात असल्याचे सांगितले जाते. ही तलवार शहाजीराजांनी महाराजांना भेट दिल्याचा उल्लेखही काही कथनांमध्ये आढळतो.
Chhatrapati Shivaji Maharaj Sword Name
Sakal
भवानी तलवार साताऱ्यातील छत्रपती उदयनराजे भोसले यांच्या जलमंदिर महालात असल्याचे सांगितले जाते.
Chhatrapati Shivaji Maharaj Sword Name
Sakal
महाराजांच्या तिसऱ्या तलवारीचे नाव जगदंबा असल्याचे सांगितले जाते. ही तलवार सध्या ब्रिटनमध्ये असल्याचा उल्लेख केला जातो.
Chhatrapati Shivaji Maharaj Sword Name
Sakal
ब्रिटनमध्ये ठेवलेली जगदंबा तलवार भारतात परत आणण्याची मागणी आणि प्रयत्न वेळोवेळी झाले आहेत; मात्र ती अद्याप भारतात परत आलेली नाही.
Chhatrapati Shivaji Maharaj Sword Name
Sakal
Chindar Village
Sakal