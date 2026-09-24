Shivaji Maharaj Swords : शिवाजी महाराजांच्या काळातील तलवारी लांब का असायच्या?

Sandeep Shirguppe
मराठ्यांच्या युद्धपद्धतीत घोडदळाला मोठे महत्त्व होते. घोड्यावरून लढताना लांब तलवार उपयुक्त ठरत असे.
shivaji maharaj sword
esakal
लांब पात्यामुळे शत्रूपासून काही अंतर राखून वार करता येत असे. त्यामुळे जवळ जाण्याचा धोका कमी होत असे.
shivaji maharaj sword
esakal
घोड्याच्या वेगासोबत तलवारीचा वार केल्यास शत्रूवर जोरदार आघात करता येत असे.
shivaji maharaj sword
esakal
त्या काळातील अनेक तलवारी किंचित वक्र होत्या. अशा पात्याने केलेले तिरपे किंवा आडवे वार कापण्यासाठी प्रभावी ठरत.
shivaji maharaj sword
esakal
मोकळ्या मैदानात शत्रूशी सामना करताना तुलनेने लांब तलवारीमुळे वार करण्यासाठी अधिक पोहोच मिळत असे.
shivaji maharaj sword
शिवाजी महाराजांच्या काळातील प्रत्येक तलवार लांबच होती, असे नाही. तलवारींचे आकार आणि प्रकार वेगवेगळे होते.
shivaji maharaj sword
घोडदळ, पायदळ आणि युद्धाची परिस्थिती यानुसार तलवारीचा आकार व प्रकार बदलत असे.
shivaji maharaj sword
तलवार केवळ लांब असणे पुरेसे नव्हते. तिचे वजन, संतुलन आणि हाताळण्याची क्षमता तितकीच महत्त्वाची होती.
shivaji maharaj sword