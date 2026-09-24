Shivaji Maharaj Swords : शिवाजी महाराजांच्या काळातील तलवारी लांब का असायच्या?

Sandeep Shirguppe

घोडदळाचे महत्त्व

मराठ्यांच्या युद्धपद्धतीत घोडदळाला मोठे महत्त्व होते. घोड्यावरून लढताना लांब तलवार उपयुक्त ठरत असे.

shivaji maharaj sword

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esakal

अंतर राखून वार

लांब पात्यामुळे शत्रूपासून काही अंतर राखून वार करता येत असे. त्यामुळे जवळ जाण्याचा धोका कमी होत असे.

shivaji maharaj sword

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esakal

घोड्यावरून कापण्याचे वार

घोड्याच्या वेगासोबत तलवारीचा वार केल्यास शत्रूवर जोरदार आघात करता येत असे.

shivaji maharaj sword

|

esakal

वक्र पात्याचा फायदा

त्या काळातील अनेक तलवारी किंचित वक्र होत्या. अशा पात्याने केलेले तिरपे किंवा आडवे वार कापण्यासाठी प्रभावी ठरत.

shivaji maharaj sword

|

esakal

मोकळ्या मैदानातील लढाई

मोकळ्या मैदानात शत्रूशी सामना करताना तुलनेने लांब तलवारीमुळे वार करण्यासाठी अधिक पोहोच मिळत असे.

shivaji maharaj sword

| esakal

सर्व तलवारी सारख्या नव्हत्या

शिवाजी महाराजांच्या काळातील प्रत्येक तलवार लांबच होती, असे नाही. तलवारींचे आकार आणि प्रकार वेगवेगळे होते.

shivaji maharaj sword

| esakal

तलवार निवडण्यामागे उपयोग

घोडदळ, पायदळ आणि युद्धाची परिस्थिती यानुसार तलवारीचा आकार व प्रकार बदलत असे.

shivaji maharaj sword

| esakal

लांबीसोबत संतुलन महत्त्वाचे

तलवार केवळ लांब असणे पुरेसे नव्हते. तिचे वजन, संतुलन आणि हाताळण्याची क्षमता तितकीच महत्त्वाची होती.

shivaji maharaj sword

| esakal
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