Shivranjani Santosh : नॉन स्टँडर्ड फूड प्रॉडक्ट्सवर 'ORS' लिहिलेले नसावे यासाठी आठ वर्षे लढल्या शिवरंजनी संतोष!

Mayur Ratnaparkhe

ORSच्या उल्लेखावर बंदी -

FSSAI ने नॉन स्टँडर्ड फूड प्रॉडक्टच्या ब्रँड नावांमध्ये ओरल रिहायड्रेशन सॉल्ट्स (ORS) या शब्दाचा वापर पूर्णपणे बंदी घातली आहे.

WHOचा आदेश -

जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) मान्यता दिलेल्या फॉर्म्यूल्यासह  असलेल्या उत्पादनांनाच "ORS" हा शब्द वापरला जाईल, असा आदेश आहे.

आठ वर्षांचा संघर्ष -

हा विजय हैदराबाद येथील बालरोगतज्ञ डॉ. शिवरंजनी संतोष यांच्या आठ वर्षांच्या संघर्षाचे फलित आहे.

जागरूकता मोहीम -

डॉ. शिवरंजनी संतोष यांनी सोशल मीडियावर जागरूकता मोहीम सुरू केली होती.

निर्णयानंतर भावूक -

या निर्णयानंतर डॉ. शिवरंजनी भावूक झाल्याचे दिसून आले.

पाठिंब्याबद्दल आभार व्यक्त -

एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये, त्यांनी या लढाईत सर्वांच्या पाठिंब्याबद्दल आभार मानले.

लढा का सुरू केला? -

बाजारातील अनेक गोड पेये आणि एनर्जी ड्रिंक्सना "ओआरएस" लिहिले जात होते म्हणून हा लढा सुरू केला होता.

मुलांचे नुकसान होणार नाही -

डॉ. शिवरंजनी संतोष यांचा हा विजय या दिशाभूल करणाऱ्या उत्पादनांच्या वापरामुळे होणाऱ्या नुकसानापासून मुलांना वाचवण्यास मदत करेल.

Next : दिवाळी फराळ! मोतीचूर लाडू, अगदी हलवाई स्टाईल! नोट करा ही सोपी रेसिपी

Sakal

येथे पाहा