मधुमेहींनी फणस खावा की नाही? जाणून घ्या रक्तातील साखरेतील बदल!

Aarti Badade
मधुमेह (डायबिटीज) असलेल्या व्यक्तींना आहारात कच्चा फणस मर्यादित प्रमाणात खाण्याची मुभा असते.
Is Jackfruit Safe For Diabetics
Sakal
कच्च्या फणसाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स तुलनेने कमी असल्यामुळे तो खाल्ल्यानंतर रक्तातील साखर झपाट्याने वाढत नाही.
Is Jackfruit Safe For Diabetics
Sakal
कच्च्या फणसामध्ये असलेले फायबरचे मुबलक प्रमाण शरीरात साखरेचे शोषण मंदावण्यास मोठी मदत करते.
Is Jackfruit Safe For Diabetics
Sakal
फायबर आणि आवश्यक पोषक घटकांमुळे कच्चा फणस पचनक्रिया सुधारण्यासाठी देखील अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतो.
Is Jackfruit Safe For Diabetics
Sakal
मधुमेहाच्या रुग्णांनी रक्तातील ग्लुकोज स्थिर ठेवण्यासाठी एकावेळी अगदी कमी प्रमाणातच फणसाचे सेवन करावे.
Is Jackfruit Safe For Diabetics
Sakal
पिकलेल्या फणसात नैसर्गिक साखरेचे प्रमाण खूप जास्त असते, ज्यामुळे रक्तातील साखर वेगाने वाढू शकते.
Is Jackfruit Safe For Diabetics
Sakal
रक्तातील साखरेची पातळी पाहून आहारात फणसाचा समावेश करण्यापूर्वी एकदा आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा.
Is Jackfruit Safe For Diabetics
Sakal
Avoid Peanuts Grated Powde Health
Sakal