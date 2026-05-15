'ही' 5 फळे चुकूनही कच्ची खावू नयेत, नाहीतर जीवावर बेतू शकतं

Saisimran Ghashi
सफरचंदाच्या बियांमध्ये अॅमिग्डॅलिन असते, जे चावल्यावर हानिकारक सायनाइड बाहेर टाकते.
(raw Apple side effects)
कच्च्या अकी फळात हायपोग्लायसिन नावाचे विष असते, ज्यामुळे उलट्या आणि बेशुद्धी येऊ शकते.
(raw Ackee side effects)
जास्त प्रमाणात कच्चा आंबा खाल्ल्याने घसा खवखवणे, पोटदुखी आणि जुलाब होऊ शकतात.
(raw Mango side effects)
कच्चा पेरू खाल्ल्याने बद्धकोष्ठता होऊ शकते आणि ते आतड्यांच्या आरोग्यासाठी चांगले नसते.
(raw Guava side effects)
कच्चे अंजीर खाल्ल्याने त्वचेचे विकार किंवा त्वचारोगांचा धोका वाढतो.
(raw Fig side effects)
कच्च्या पपईमध्ये चीक (लॅटेक्स) जास्त असतो, ज्यामुळे पोटात जळजळ आणि अपचन होऊ शकते.
(raw Papaya side effects)
कच्चा फणस पचायला खूप जड असतो आणि त्यामुळे पोटात जडपणा येऊ शकतो.
(raw Jackfruit side effects)
कच्च्या कसावामध्ये सायनाइडसारखे विष असते, जे शरीरासाठी अत्यंत प्राणघातक ठरू शकते.
(raw Cassava side effects)
