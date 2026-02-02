पोळीत मीठ टाकताय? थांबा! जाणून घ्या आरोग्यावर होणारे चांगले-वाईट परिणाम

सकाळ डिजिटल टीम

मिठ

पोळी बनवतांना अनेकजन त्यात मिठ टाकतात पण ते आरोग्यासाठी योग्य आहे का? जाणून घ्या.

चवीमध्ये वाढ

पिठात मीठ टाकल्याने पोळीला एक विशिष्ट चव येते. यामुळे नुसती पोळी किंवा कमी तिखट भाजीसोबतही पोळी चविष्ट लागते.

पिठाचा पोत

मीठ पिठातील ग्लुटेनची कार्यक्षमता सुधारते, ज्यामुळे पीठ अधिक लवचिक होते. परिणामी, पोळ्या लाटणे सोपे जाते आणि त्या मऊ होतात.

सोडियमचे अतिप्रमाण

आपण भाजी, डाळ, लोणचे आणि पापड यांतून आधीच मीठ खात असतो. पोळीतही मीठ टाकल्याने शरीरातील सोडियमची दैनंदिन पातळी आवश्यकतेपेक्षा जास्त वाढू शकते.

रक्तदाबावर परिणाम

ज्यांना उच्च रक्तदाबाचा (Hypertension) त्रास आहे, त्यांच्यासाठी पोळीतील मीठ 'सायलेंट किलर' ठरू शकते. मीठ कमी केल्यास रक्तदाब नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.

हाडांची झीज

जास्त सोडियममुळे शरीरातून कॅल्शिअम लघवीवाटे बाहेर टाकले जाते. यामुळे हाडे ठिसूळ होण्याची शक्यता वाढू शकते.

पाण्याची साठवणूक

शरीरात मीठ जास्त झाले की पेशींमध्ये पाणी साचून राहते, ज्यामुळे वजन वाढल्यासारखे वाटते किंवा शरीराला जडपणा येतो.

पचनसंस्था

काही जणांच्या मते, पिठात मीठ न टाकल्याने ते पचायला हलके होते. विशेषतः रात्रीच्या जेवणात मीठ नसलेली पोळी पचनासाठी उत्तम मानली जाते.

सवयीचा भाग

जर तुम्ही हळूहळू पोळीतील मीठ कमी केले, तर काही दिवसात जिभेला त्याची सवय होते. यामुळे आरोग्याला कोणताही धोका न पोहोचता तुम्ही नैसर्गिक चवीचा आनंद घेऊ शकता.

