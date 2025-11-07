महिलांनी जिमला जावं की नाही?

Anushka Tapshalkar

महिला आणि जिम

अनेक महिलांना व्यायाम, फिटनेसची आवड असते; पण समाजातील चुकीच्या समजुतींमुळे त्या मागे हटतात.

जिमबद्दलची चुकीची समजूत!

यामागे एक कारण म्हणजे व्यायामाने महिला पुरुषांसारख्या दिसतात ही समजूत. पण ही पूर्णपणे चुकीची धारणा आहे.

टेस्टोस्टेरॉन हॉर्मोनचा फरक

महिलांमध्ये पुरुषांपेक्षा टेस्टोस्टेरॉन कमी असतं, त्यामुळे त्यांच्या स्नायूंची वाढ मर्यादित राहते.

महिलांच्या शरीरात चरबीचं प्रमाण जास्त

महिलांच्या त्वचेखालील चरबीचा स्तर जास्त असल्यामुळे महिलांचे स्नायू पुरुषांइतके मोठे होत नाहीत.

जिम केल्याने शरीर ‘मॅनली’ दिसत नाही

महिलांनी कितीही व्यायाम केला तरी त्यांचे स्नायू पुरुषांच्या स्नायूंपेक्षा मोठे होत नाहीत आणि त्यामुळे त्या मॅनली दिसत नाहीत.

मानसिक आरोग्य सुधारते

जिममध्ये Weight Training मुळे चिडचिड कमी होते आणि मनःस्थिती स्थिर राहते.

मासिक पाळीशी संबंधित समस्या

नियमित वजन उचलण्याच्या व्यायामामुळे मासिक पाळीच्या समस्या, हार्मोनल असमतोल आणि थकवा कमी होतो

