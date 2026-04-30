मासे खाल्ल्यानंतर दूध प्यावं की नाही? 99% लोकांना माहितच नाही उत्तर

तुम्ही अनेकदा ऐकलं असेल की माशासोबत दूध पिऊ नये. पण यामागे खरंच किती तथ्य आहे आणि किती गैरसमज? जाणून घेऊया यामागचं सत्य.
असा समज आहे की, माशासोबत दूध पिल्यानं पांढरे डाग येतात. हा समज अनेक वर्षांपासून लोकांमध्ये प्रचलित आहे, पण यामागे ठोस वैज्ञानिक पुरावे नाहीत.
दुधात कॅल्शियम, प्रोटीन आणि व्हिटॅमिन B12 असते, तर माशांमध्ये ओमेगा-3, प्रोटीन आणि व्हिटॅमिन D भरपूर प्रमाणात असते.
वैज्ञानिकांच्या मते मासे आणि दूध एकत्र खाल्ल्याने विटिलिगो किंवा पांढरे डाग होत नाहीत. हा आजार इम्यून सिस्टीम आणि मेलानिनशी संबंधित असतो.
लोकांमध्ये अशी धारणा आहे की मासे आणि दूध एकत्र आल्यावर शरीरात रासायनिक प्रतिक्रिया होते, पण याला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही.
आयुर्वेदात मासे आणि दूध “विरुद्ध आहार” मानले जाते. हे संयोजन काही लोकांमध्ये पचनाशी संबंधित त्रास वाढवू शकते.
ज्यांची पचनशक्ती कमजोर आहे किंवा ज्यांना फूड अॅलर्जीची समस्या आहे, त्यांनी मासे आणि दूध एकत्र घेताना काळजी घ्यावी.
माशासोबत दूध घेतल्याने गंभीर नुकसान होते, याचे ठोस पुरावे नाहीत. मात्र आपल्या शरीराची प्रतिक्रिया ओळखून आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच आहार घ्यावा.