अख्खा मसूर की डाळ? आरोग्यासाठी कोणता पर्याय जास्त फायदेशीर

Aarti Badade

दोन्ही पौष्टिक, पण फरक काय?

अख्खा मसूर आणि मसूर डाळ दोन्ही आरोग्यासाठी चांगले आहेत, मात्र त्यांच्या पोषणमूल्यांमध्ये फरक असतो.

Whole Masoor vs Masoor Dal

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Sakal

अख्खा मसूर का ठरतो बेस्ट?

टरफलांसह असल्यामुळे अख्ख्या मसुरात फायबर, प्रथिने आणि लोह अधिक प्रमाणात असते.

Whole Masoor vs Masoor Dal

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sakal

वजन कमी करण्यासाठी कोणता?

अख्खा मसूर जास्त वेळ पोट भरल्यासारखे ठेवतो, त्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही.

Whole Masoor vs Masoor Dal

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Sakal

पचनासाठी कोणता योग्य?

मसूर डाळ पचायला हलकी असल्याने लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारातून बरे होणाऱ्यांसाठी उत्तम पर्याय आहे.

हृदय आणि रक्तासाठी फायदेशीर

अख्ख्या मसुरातील फायबर कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यास, तर लोह हिमोग्लोबिन वाढवण्यास मदत करते.

Whole Masoor vs Masoor Dal

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Sakal

त्वचेसाठी मसूर डाळ

मसूर डाळ केवळ खाण्यासाठीच नाही, तर नैसर्गिक फेसपॅक म्हणूनही त्वचेसाठी उपयुक्त मानली जाते.

Whole Masoor vs Masoor Dal

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Sakal

शेवटी कोणता निवडाल?

जास्त फायबर आणि पोषणासाठी अख्खा मसूर, तर हलक्या आणि सहज पचणाऱ्या आहारासाठी मसूर डाळ हा उत्तम पर्याय ठरतो.

Whole Masoor vs Masoor Dal

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Sakal

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Eat Curd During the Monsoon

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Sakal

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