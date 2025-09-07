दररोज बिस्किट खाण्याची सवय आरोग्यास घातक; जाणून घ्या परिणाम

सकाळ डिजिटल टीम

साखरेचं अति सेवन

दररोज बिस्कीट खाल्ल्यास शरीरात साखरेचं प्रमाण वाढू शकतं, ज्यामुळे टाईप 2 मधुमेहाचा धोका निर्माण होतो.

Side Effects of Eating Biscuits Daily

|

esakal

वजनवाढ आणि लठ्ठपणा

बिस्किटांमधील उच्च कॅलरीज आणि फॅट्समुळे दररोज सेवन केल्यास शरीरात चरबी साचते आणि वजन वाढते.

Side Effects of Eating Biscuits Daily

|

esakal

पचन

बिस्किटांमध्ये फायबर कमी असल्यामुळे दररोज खाल्ल्यास बद्धकोष्ठता व इतर पचनाच्या समस्या होऊ शकतात.

Side Effects of Eating Biscuits Daily

|

esakal

हृदयविकाराचा धोका

बिस्किटांमधील ट्रान्स फॅट्स आणि सॅच्युरेटेड फॅट्स कोलेस्टेरॉल वाढवतात, ज्यामुळे हृदयविकार होण्याचा धोका वाढतो.

Side Effects of Eating Biscuits Daily

|

esakal

पोषणमूल्यांचा अभाव

बिस्किटांमध्ये आवश्यक जीवनसत्त्वे व खनिजे फारच कमी असतात. दररोज सेवन केल्यास खऱ्या पोषणाचा अभाव होतो.

Side Effects of Eating Biscuits Daily

|

esakal

दातांची हानी

साखरयुक्त बिस्किटं दररोज खाल्ल्यास दात किडणे, गळती आणि इतर दातांचे आजार वाढू शकतात.

Side Effects of Eating Biscuits Daily

|

esakal

रक्तातील साखरेत चढ-उतार

बिस्किटं खाल्ल्यानंतर रक्तातील साखर झपाट्याने वाढते आणि नंतर लगेच कमी होते, त्यामुळे थकवा आणि अधिक भूक लागते.

Side Effects of Eating Biscuits Daily

|

esakal

खवखव आणि लालसेची सवय

दररोज बिस्किटं खाल्ल्यास सतत काहीतरी गोड खाण्याची सवय लागते, जी आरोग्यास घातक ठरते.

Side Effects of Eating Biscuits Daily

|

esakal

पोटभर जेवल्यानंतर झोप येते का? जाणून घ्या कारणे!

Why Do We Feel Sleepy After Eating

|

esakal

येथे क्लिक करा