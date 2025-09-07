दररोज बिस्किट खाण्याची सवय आरोग्यास घातक; जाणून घ्या परिणाम

सकाळ डिजिटल टीम
दररोज बिस्कीट खाल्ल्यास शरीरात साखरेचं प्रमाण वाढू शकतं, ज्यामुळे टाईप 2 मधुमेहाचा धोका निर्माण होतो.
बिस्किटांमधील उच्च कॅलरीज आणि फॅट्समुळे दररोज सेवन केल्यास शरीरात चरबी साचते आणि वजन वाढते.
बिस्किटांमध्ये फायबर कमी असल्यामुळे दररोज खाल्ल्यास बद्धकोष्ठता व इतर पचनाच्या समस्या होऊ शकतात.
बिस्किटांमधील ट्रान्स फॅट्स आणि सॅच्युरेटेड फॅट्स कोलेस्टेरॉल वाढवतात, ज्यामुळे हृदयविकार होण्याचा धोका वाढतो.
बिस्किटांमध्ये आवश्यक जीवनसत्त्वे व खनिजे फारच कमी असतात. दररोज सेवन केल्यास खऱ्या पोषणाचा अभाव होतो.
साखरयुक्त बिस्किटं दररोज खाल्ल्यास दात किडणे, गळती आणि इतर दातांचे आजार वाढू शकतात.
बिस्किटं खाल्ल्यानंतर रक्तातील साखर झपाट्याने वाढते आणि नंतर लगेच कमी होते, त्यामुळे थकवा आणि अधिक भूक लागते.
दररोज बिस्किटं खाल्ल्यास सतत काहीतरी गोड खाण्याची सवय लागते, जी आरोग्यास घातक ठरते.
