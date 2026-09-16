शॅम्पू केल्यानंतर स्कॅल्पला खाज? या चुका तर करत नाही ना?

Aarti Badade

केस धुतले अन् दुसऱ्याच दिवशी टाळूला खाज?

डँड्रफशिवायही कोरडी त्वचा, चुकीची हेअर केअर पद्धत किंवा इतर कारणांमुळे टाळूला खाज येऊ शकते.

Scalp Itch After Washing r Hair

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Sakal

गरम पाण्याने केस धुता? कारण हेही असू शकतं!

खूप गरम पाण्यामुळे टाळूवरील नैसर्गिक तेल कमी होऊन त्वचा कोरडी पडू शकते आणि खाज वाढू शकते.

Scalp Itch After Washing r Hair

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Sakal

शॅम्पूची निवडही महत्त्वाची!

संवेदनशील टाळूला काही शॅम्पूमधील सुगंध किंवा रसायनांमुळे त्रास होऊ शकतो, त्यामुळे आपल्या टाळूला अनुरूप सौम्य उत्पादन निवडा.

Scalp Itch After Washing r Hair

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Sakal

शॅम्पू जास्त म्हणजे केस जास्त स्वच्छ? तसं नाही!

शॅम्पूचे अवशेष टाळूवर राहिल्यास खाज किंवा जळजळ होऊ शकते, म्हणून केस स्वच्छ पाण्याने नीट धुणे गरजेचे आहे.

Scalp Itch After Washing r Hair

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Sakal

नखांनी टाळू खाजवण्याची सवय सोडा!

जोरात खाजवल्याने त्वचेवर सूक्ष्म जखमा होऊ शकतात, त्यामुळे केस धुताना बोटांच्या टोकांनी हलक्या हाताने मसाज करा.

Scalp Itch After Washing r Hair

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Sakal

खाजेमागे डँड्रफशिवायही कारणं असू शकतात!

सेबोरिक डर्मटायटिस, एक्झिमा, सोरायसिस किंवा बुरशीजन्य संसर्गामुळेही टाळूला खाज येऊ शकते.

Scalp Itch After Washing r Hair

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Sakal

जखमा किंवा केसगळती वाढली?

अशी लक्षणे जाणवल्यास घरगुती उपायांवर अवलंबून न राहता त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अधिक सुरक्षित ठरते.

Scalp Itch After Washing r Hair

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Sakal

एक छोटी वेलची, अनेक फायदे? जेवणानंतर खाण्याबाबत जाणून घ्या सत्य

Cardamom After Meals

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Sakal

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