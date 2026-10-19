शौमिका महाडिकांचा धक्कादायक पराभव!

Ashok Jawale
'गोकुळ'च्या निवडणुकीत शौमिका महाडिक यांचा अल्प मतांनी पराभव
shoumika mahadik
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शौमिका महाडिक या भाजप नेते अमल महाडिक यांच्या पत्नी आणि माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा आहेत
shoumika mahadik
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कोल्हापूरचा गोकुळ दूध संघ हा सहकार क्षेत्रातील महत्त्वाचा आणि प्रतिष्ठेचा संघ आहे.
shoumika mahadik
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गोकुळच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे शौमिका महाडिक चर्चेत राहिल्या आहेत.
shoumika mahadik
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क्रॉस व्होटिंगमुळे निकालाचे गणित बदलल्याची चर्चा
shoumika mahadik
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गोकुळच्या निवडणुकीत सत्ताधारी गट आणि विरोधकांमधील चुरशीची लढत निर्णायक ठरली.
shoumika mahadik
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New Year 2026: How Was the New Year Celebrated During the Mughal Era? What Was Tarikh-e-Ilahi?
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