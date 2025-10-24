शॉवर जेल की साबण? त्वेचेसाठी काय उत्तम

पुजा बोनकिले
शॉवर जेलमध्ये मॉइश्चरायझर असते. जे कोरड्या आणि संवेदनशील त्वचेला हायड्रेशन देतात.
साबण तेलकट त्वचा आणि घाण प्रभावीपणे काढतो, पण नैसर्गिक तेल काढून टाकू शकतो.
कोरडी त्वचा असल्यास शॉवर जेल आणि तेलकट त्वचेसाठी साबण वापरावी.
शॉवर जेल संवेदनशील त्वचेला कमी त्रास देतात आणि जळजळ कमी करते.
पारंपरिक साबण त्वचेची नैसर्गिक आर्द्रता कमी करू शकतात. ज्यामुळे कोरडेपणा येऊ शकतो.
संवेदनशील त्वचेसाठी ग्लिसरीन-आधारित साबण किंवा मॉइश्चरायझिंग शॉवर जेल वापरावे. यामुळे त्वचा कोरडी पडत नाही.
शॉवर जेल लिक्विड स्वरूपात वापरू शकता. तसेच सहज कुठेही सोबत नेऊ शकता. तर साबण जेलप्रमाणे वापरू शकत नाही.
