पितृपक्षात भोपळ्याची भाजी का बनवतात?

Aarti Badade

श्राद्धाच्या ताटात भोपळ्याची भाजी

पितृपक्षात अनेक कुटुंबांमध्ये श्राद्धाच्या जेवणात भोपळ्याची भाजी आवर्जून केली जाते; यामागे धार्मिक श्रद्धा आणि स्थानिक परंपरा आहेत.

pumpkin vegetable in Shraddha

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Sakal

पितृपक्ष म्हणजे काय?

पितृपक्ष हा पूर्वजांप्रती आदर आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा काळ मानला जातो, त्यामुळे या काळात श्राद्ध, तर्पण आणि पिंडदान केले जाते.

pumpkin vegetable in Shraddha

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pumpkin vegetable in Shraddha

भोपळ्याला सात्त्विक का मानतात?

परंपरेनुसार भोपळा साधा आणि सात्त्विक पदार्थ मानला जातो, त्यामुळे श्राद्धाच्या भोजनात त्याचा समावेश केला जातो.

pumpkin vegetable in Shraddha

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Sakal

कांदा-लसूण टाळून भाजी

पितृपक्षातील काही परंपरांमध्ये कांदा-लसूण टाळला जातो आणि भोपळ्याची भाजी सहजपणे साध्या पद्धतीने तयार करता येते.

pumpkin vegetable in Shraddha

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Sakal

श्राद्धाच्या नैवेद्यात भोपळा

धार्मिक मान्यतेनुसार पूर्वजांसाठी तयार केलेले भोजन शुद्ध आणि सात्त्विक असावे, म्हणून अनेक ठिकाणी भोपळ्याचा नैवेद्यात समावेश केला जातो.

pumpkin vegetable in Shraddha

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Sakal

आयुर्वेदातही महत्त्व

भोपळ्याला पारंपरिक आयुर्वेदात उपयुक्त फळ मानले जाते आणि भारतीय स्वयंपाकात त्याचा विविध प्रकारे वापर केला जातो.

pumpkin vegetable in Shraddha

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Sakal

भोपळ्याशी जोडलेल्या वेगळ्या परंपरा

भारताच्या काही भागांत भोपळ्याला कुटुंबातील ज्येष्ठ मुलाचे प्रतीक मानण्याची लोकमान्यता असून, त्याच्या कापण्याबाबतही काही प्रथा आढळतात.

pumpkin vegetable in Shraddha

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Sakal

प्रादेशिक परंपरांमध्ये फरक

श्राद्धाच्या ताटातील पदार्थ आणि भोपळ्याशी संबंधित प्रथा प्रदेश व कुटुंबानुसार बदलू शकतात; त्यामुळे या परंपरांकडे श्रद्धा आणि लोकमान्यता म्हणून पाहिले जाते.

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Indian eating tradition

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Sakal

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