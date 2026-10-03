पितृपक्षात भोपळ्याची भाजी का बनवतात?

Aarti Badade
पितृपक्षात अनेक कुटुंबांमध्ये श्राद्धाच्या जेवणात भोपळ्याची भाजी आवर्जून केली जाते; यामागे धार्मिक श्रद्धा आणि स्थानिक परंपरा आहेत.
pumpkin vegetable in Shraddha
Sakal
पितृपक्ष हा पूर्वजांप्रती आदर आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा काळ मानला जातो, त्यामुळे या काळात श्राद्ध, तर्पण आणि पिंडदान केले जाते.
pumpkin vegetable in Shraddha
pumpkin vegetable in Shraddha
परंपरेनुसार भोपळा साधा आणि सात्त्विक पदार्थ मानला जातो, त्यामुळे श्राद्धाच्या भोजनात त्याचा समावेश केला जातो.
pumpkin vegetable in Shraddha
Sakal
पितृपक्षातील काही परंपरांमध्ये कांदा-लसूण टाळला जातो आणि भोपळ्याची भाजी सहजपणे साध्या पद्धतीने तयार करता येते.
pumpkin vegetable in Shraddha
Sakal
धार्मिक मान्यतेनुसार पूर्वजांसाठी तयार केलेले भोजन शुद्ध आणि सात्त्विक असावे, म्हणून अनेक ठिकाणी भोपळ्याचा नैवेद्यात समावेश केला जातो.
pumpkin vegetable in Shraddha
Sakal
भोपळ्याला पारंपरिक आयुर्वेदात उपयुक्त फळ मानले जाते आणि भारतीय स्वयंपाकात त्याचा विविध प्रकारे वापर केला जातो.
pumpkin vegetable in Shraddha
Sakal
भारताच्या काही भागांत भोपळ्याला कुटुंबातील ज्येष्ठ मुलाचे प्रतीक मानण्याची लोकमान्यता असून, त्याच्या कापण्याबाबतही काही प्रथा आढळतात.
pumpkin vegetable in Shraddha
Sakal
श्राद्धाच्या ताटातील पदार्थ आणि भोपळ्याशी संबंधित प्रथा प्रदेश व कुटुंबानुसार बदलू शकतात; त्यामुळे या परंपरांकडे श्रद्धा आणि लोकमान्यता म्हणून पाहिले जाते.
Indian eating tradition
Sakal