बोट दुमडून का जेवू नये?

Aarti Badade
भारतीय संस्कृतीत जेवताना पाचही बोटांचा वापर करून घास घेण्याची परंपरा आहे.
Indian eating tradition
Sakal
आयुर्वेदातील मान्यतेनुसार अंगठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका आणि करंगळी यांचा अग्नी, वायू, आकाश, पृथ्वी आणि जल या घटकांशी संबंध जोडला जातो.
Indian eating tradition
Sakal
पाचही बोटे एकत्र करून अन्नाला स्पर्श केल्याने पंचमहाभूतांचे संतुलन राखण्यास मदत होते, अशी पारंपरिक धारणा आहे.
Indian eating tradition
Sakal
बोटांनी अन्नाचा स्पर्श केल्याने त्याचे तापमान व पोत जाणवते आणि जेवणासाठी मनाची तयारी होण्यास मदत होते.
Indian eating tradition
Sakal
पाचही बोटांनी जेवल्याने अन्नाकडे लक्ष केंद्रित होते आणि ‘माइंडफुल ईटिंग’ची सवय लागण्यास मदत होऊ शकते.
Indian eating tradition
Sakal
भारतीय संस्कृतीत अन्नाला ‘पूर्णब्रह्म’ मानले जाते आणि पाचही बोटांनी घास घेणे अन्नाप्रती कृतज्ञतेशी जोडले जाते.
Indian eating tradition
Sakal
पाचही बोटे एकत्र केल्याने अन्नाचा घास सहज उचलता येतो आणि तो सांडण्याची शक्यताही कमी होते.
Indian eating tradition
Sakal
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sakal