श्रावणात दूधासोबत चुकूनही खाऊ नका 'हे' पदार्थ

Yashwant Kshirsagar

श्रावण

श्रावण फक्त भक्तीसाठीच नाही, तर हिरवाई आणि थंडगार पावसासाठीही ओळखला जातो. उन्हाळ्याच्या तडाख्यानंतर हा महिना दिलासा देतो.

Shravan Diet Tips

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शंकराचा प्रिय महिना

श्रावण भोलेनाथाचा अत्यंत प्रिय मानला जातो. भक्त उपासना करतात आणि हिंदू धर्मात या महिन्याला विशेष महत्त्व आहे.

Shravan Diet Tips

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पावसाळ्यात आरोग्य संवेदनशील

पावसामुळे हवेतील आर्द्रता वाढते. संसर्गाचा धोका वाढतो आणि त्याचा परिणाम पचनसंस्थेपासून संपूर्ण शरीरावर होऊ शकतो.

Shravan Diet Tips

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आहारतज्ज्ञांचा सल्ला

आहारतज्ज्ञ पूजा यांच्या मते, श्रावणात पचनसंस्था नैसर्गिकरित्या कमकुवत असते. म्हणून आहाराची निवड करताना विशेष काळजी घ्यावी.

Shravan Diet Tips

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लिंबूवर्गीय फळे टाळा

संत्री, लिंबू, द्राक्षे आम्लयुक्त असतात. दूध फाटते, पोटात गुठळ्या होतात आणि अपचन व पोट फुगण्याची समस्या येते.

Shravan Diet Tips

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केळी

बनाना शेक किंवा स्मूदी सामान्य वाटते, पण आयुर्वेदानुसार हे मिश्रण पचन मंद करते आणि शरीरात विषारी घटक निर्माण करू शकते.

Shravan Diet Tips

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दूध आणि दही

दोन्ही दुग्धजन्य असले तरी एकत्र सेवन केल्यास अपचन, ॲसिडिटी आणि कफ वाढण्याची शक्यता असते. हे मिश्रण आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.

Shravan Diet Tips

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कलिंगड-खरबूज

ही फळे लवकर पचतात, दूध मात्र मंद. भिन्न पचनगतीमुळे पोटात आंबण्याची प्रक्रिया सुरू होते आणि गॅस-फुगणे होते.

Shravan Diet Tips

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मुळा किंवा मुळ्याची पाने

मुळा उष्ण आणि दूध थंड. एकत्र खाल्ल्याने ॲलर्जी, पुरळ, पांढरे डाग आणि श्वसनाचे विकार उद्भवू शकतात. मुळ्याचे पराठे खाल्ल्यानंतर दूध पिणे टाळा.

Shravan Diet Tips

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योग्य काळजी घ्या

श्रावणात साधे, हलके आणि पचण्यास सोपे अन्न घ्या. दूधासोबत वरील पदार्थ टाळल्यास आजार टाळता येतात आणि महिना आरोग्यदायी ठरतो.

Shravan Diet Tips

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